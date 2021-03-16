«حي دبي للتصميم» يحتضن جدارية أحد أشهر فناني العالم

المصدر: دبي - البيان

كشف الفنان العالمي المعاصر وأحد الرموز الثقافية المعروفة عالمياً شيبرد فيري عن لوحة جدارية جديدة في حي دبي للتصميم.

حيث عمل فيري على مدار أيام في الحي، الذي يعد مركزاً عالمياً لكبرى شركات التصميم والإبداع وملتقى للمواهب في هذا المجال.

ويضيف هذا العمل إلى سجل دبي الحافل، عملاً فنياً بارزاً يستقطب المقيمين والزوار والمهتمين ويؤكد موقع الإمارة العالمي في مجالات الثقافة والفنون والتصميم، ويعزز مكانتها ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة. ويشكل العمل الفني ضمن حي دبي للتصميم جزءاً من برنامج زيارة الفنان العالمي إلى دبي، حيث يعرض مجموعة أعمال فريدة في «أوبرا غاليري».

ويشتهر الفنان العالمي شيبرد فيري بعمله الفني «الأمل» الذي أتمه عام 2008 ويصور الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، ليتحول بعدها العمل إلى أيقونة تستخدم في العديد من المناسبات والحملات الكبرى، كما اشتهر فيري بحملة تحمل عنوان «نحن الشعب»، حيث رسم فيها صوراً تعكس تنوع المجتمع الأمريكي.

ويمكن مشاهدة الجداريتين اللتين أبدعهما فيري بين المبنيين 10 و11 في حي دبي للتصميم، وتحمل الأولى عنوان Rise Above Peace Fingers وهي عبارة عن قبضة تمسك فرشاة رسم تنبت منها زهرة، فيما تحمل الجدارية الثانية اسم Rise Above Dove وفيها حمامة السلام المعروفة، وتشكل اللوحة رسالة عالمية للسلام والانسجام والتعايش.

واستخدمت في جميع الجداريات درجات لامعة من الألوان.

إلهام

من جانبها، قالت خديجة البستكي، المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم d3: «نحن سعداء لاستضافة فنان عالمي مشهور مثل شيبرد، حيث تلهمه دبي بتراثها الثقافي الغني والمتنوع، عندما تواصل معنا لاستكشاف إمكانية القيام بشيء ما هنا، كنا متحمسين لأن الفن مرتبط جوهرياً بهويتنا الفريدة، ويحافظ على مكانة الحي ملتقى نابضاً بالحياة».

وقال سيلفان جيلارد، مدير أوبرا جاليري دبي: «نحن بغاية الحماس للشراكة مع حي دبي للتصميم لتقديم أول لوحة جدارية لشيبرد فيري في الشرق الأوسط».