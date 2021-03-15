قصر الوطن يطلق جولات إرشادية لإثراء تجربة الزوار

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق قصر الوطن جولات إرشادية ذاتية تتيح للزوار استكشاف المعالم الثقافية والحضارية للقصر باللغات الإنجليزية والعربية والروسية والصينية بهدف إثراء تجربة الزوار وتوفير السبل كافة التي تضمن لهم زيارة متميزة.

وسيحصل الزوار عند شرائهم دليل الوسائط المتعددة من مركز الزوار على سماعات للرأس ستمكنهم من الاستماع لشروح ومقاطع صوتية مسجلة باللغة التي يختارونها للاستمتاع بجولة إرشادية تفاعلية واستكشاف معالم القصر المختلفة، وما يزخر به من معروضات ومقتنيات وفنون ومخطوطات نادرة تعكس الإرث المعرفي والقيم والتقاليد العريقة للدولة. ويمكن أيضاً للزوار تحميل خريطة قصر الوطن لاستعراض المعارض والقاعات المختلفة، وخيارات التسوق والطعام المتوافرة في القصر.