برنامج المنكوس يواصل التحدي على مسرح شاطئ الراحة

المصدر: أبوظبي - البيان

تباهت القوافي من الإمارات ملهمة العالم، لتسقي عشاق الإبداع على شواطئ عاصمة التفرد «أبوظبي» أجمل الألحان، في الحلقة السادسة من برنامج المنكوس، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

وبدأت فصول الحلقة مشوارها بالحديث عن تصدر الإمارات دول العالم في معدلات تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، وفق بيانات التحصين والتطعيم، وجهود القيادة الحكيمة التي تسير بخطى ثابتة على طريق التعافي في إدارة الأزمة ومواجهة التحديات وحسن التدبير والتخطيط، متفاعلين مع الجمهور بوسم (#الحمدلله_على_نعمة_الإمارات ).

ورحبت مقدمة البرنامج هدى الخريف بأعضاء لجنة تحكيم البرنامج، والتي تضم كلاً من شايع العيافي من السعودية، محمد بن مشيط المري من الإمارات، الدكتور حمود الجلوي من الكويت، والذين رسموا ملامح قصص فرسان الصوت وهم يواصلون التحدي خطوة بخطوة، ومن محطة لمحطة ثانية، وعيونهم على اللقب الأول والأضخم والأغلى في فن المنكوس بنسخته الثانية.

تصويت المشاهدين

قبل انطلاقة رحلة البحث عن فارس المنكوس في أمسية ربع النهائي، تم الإعلان عن نتائج تصويت المشاهدين لنجومهم المفضلين من الحلقة السابقة، حيث تأهل كل من ناصر هادي المنصوري من الإمارات بـ78 %، وسعود ابن جابر آل جوزاء من السعودية بـ56 %، فيما غادر المسابقة كل من أحمد زايد بو حميد المزروعي من الإمارات وسالم ناصر آل سالم من الكويت. وبذلك اكتملت قائمة الـ8 الذين سيشاركون في أمسية ربع النهائي، والتي تضم كلاً من مسعود بن شعفول من السعودية، نهيان مبارك المنصوري من الإمارات، سعود سالم آل طينان من الكويت، صالح حسين الهمامي من السعودية، عبدالله فهد الصخابرة من السعودية، هادي بن ربعه من الكويت، ناصر هادي المنصوري من الإمارات، سعود ابن جابر آل جوزاء من السعودية.

تقسيم النجوم

شهد المرور الثاني لمنافسات ربع النهائي، تقسيم النجوم إلى 4 مجموعات، وفي كل مجموعة اثنين، حيث قامت لجنة التحكيم بعمل قرعة لسحب أسماء المشاركين في كل مواجهة، والتقى في المواجهة الأولى مسعود بن شعفول وعبدالله فهد الصخابرة، المواجهة الثانية هادي بن ربعه وسعود ابن جابر آل جوزاء، المواجهة الثالثة صالح حسين الهمامي ونهيان مبارك المنصوري، المواجهة الرابعة سعود سالم آل طينان وناصر هادي المنصوري.

أعلى درجات

حصد أعلى درجات لجنة تحكيم برنامج المنكوس في أمسية التصفيات ربع النهائية كل من عبدالله فهد الصخابرة من السعودية 49 درجة، وهادي بن ربعه من الكويت 48 درجة، وبذلك يكونان أول المتأهلين للتصفيات نصف النهائية من مشوار المسابقة التي تنطلق 21 مارس الجاري من مسرح شاطئ الراحة وعبر قناتي بينونة والإمارات.

أما بقية المتسابقين وهم سعود ابن جابر آل جوزاء من السعودية، سعود سالم آل طينان من الكويت، صالح حسين الهمامي من السعودية، مسعود بن شعفول من السعودية، ناصر هادي المنصوري من الإمارات، نهيان مبارك المنصوري من الإمارات، فينتظرون دعم وتصويت المشاهدين لهم على مدار الأسبوع، لتأهل أربعة منهم للمحطة القادمة من المسابقة من خلال التصويت عبر موقع برنامج المنكوس (www.almankous.ae) أو التطبيق الخاص به.