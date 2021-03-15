أعمال فنية للإماراتية مها المزروعي في «كويا دبي»

المصدر: دبي - البيان

يعتزم مطعم «كويا دبي»، إقامة معرض منفرد للفنانة الإماراتية مها المزروعي، تحت عنوان «إليمنتس» (عناصر)، وذلك تماشياً مع دعمه المستمر للمواهب الإبداعية الفنية من جميع أنحاء المنطقة. ومن المقرّر افتتاح المعرض 22 مارس الجاري، والذي ينسجم مع مفهومه عن الانتقاء الحسي، الذي يجمع بين أشهى أطباق الطعام من أمريكا اللاتينية، والبيئة الثرية بالصور والموسيقى المميزة. وتدور أعمال المزروعي الفنية، المرسومة بالألوان الزيتية على القماش، ضمن المدرسة التعبيرية المجردة، للوصول إلى عقل الجمهور وروحه. وترى الفنانة الإماراتية، أن العناصر التي يشتمل عليها كل قطعة فنية من أعمالها تتيح الفرصة للمشاهد «للتحرّر من البنى الهيكلية الخارجية، وتفسير الفن اعتماداً على تجارب حياته».

يُذكر أن الفنانة مها المزروعي لا تمنح لوحاتها أي أسماء، فهي ترى أن تسميتها سوف تحدّ من خيال المشاهدين.

وتركّز لوحاتها التجريدية والرمزية بطريقة مختلفة على عناصر متنوعة من الطبيعة، ويتم تحديدها في الأساس بالقوام، والظلال الجريئة للألوان والتباينات في ما بينها. ويتيح لها الرسم على القماش، باتباع الأسلوب المعروف بسكين لوح الألوان، إنشاء قطع تكعيبية تبدو ثلاثية الأبعاد تقريباً في المظهر.

تلقّت مها تعليمها في كلية نورث ويست للفنون بالولايات المتحدة، وفي الأكاديمية الملكية للفنون في بريطانيا، ولديها خلفية تعليمية في مجالي إدارة الأعمال والتصوير الفوتوغرافي. وقد عُرضت أعمالها في كل من فندق برج العرب وجميرا فيتافيلي المالديف، وصالات مطار دبي، وغيرها من المواقع. وفي عام 1996، اختيرت إحدى لوحاتها التجريدية، ختماً رسمياً معتمداً في بريد الإمارات.