خريجو «أمريكية الشارقة» ضمن أفضل 50 مصمماً إقليمياً

المصدر: الشارقة - البيان

تم اختيار أربع خريجات من كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأمريكية في الشارقة ضمن أفضل مواهب التصميم الداخلي في المنطقة لهذا العام في قائمة وضعتها مجلة «كوميرشيل إنتيريور ديزاين» التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، حيث تضمنت القائمة الخريجات بلافي دين ومرح بلاش وفاطمة الفقي وتالا النونو اللاتي تمت الإشادة بإنجازاتهن ومساهماتهن في مجال التصميم.

كما عرضت المجلة مقالاً عن خوان رولدان، الأستاذ المشارك في كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأمريكية في الشارقة والمنسق التعليمي الجديد للمعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين (فرع منطقة الخليج). قال رولدان: «إن وجود أربعة من خريجي كلية العمارة والفن والتصميم المميزين ضمن أفضل 10 محترفين في مجال التصميم الداخلي على المستوى الإقليمي يمنحنا فخراً كبيراً. فهذا يُظهر إمكانات نموذجنا التعليمي من حيث مجموعات المهارات التي يكتسبها طلبتنا وكيفية ارتباط العملية التعليمية بالصناعة على جميع المستويات. ولابد من الاعتراف بأهمية الدور القيادي الذي تحتله خريجاتنا الأربع، فهن قدوة ونموذج يحتذى به بالنسبة لطلبتنا».