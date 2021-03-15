هيّا دُبيُّ تفاخَـري بمُحمد

شعر: د. عارف الشيخ
هيّا دُبيُّ تفاخَـري بمُحمد
هيّا دبي تفاخري بمحمد
وخذيه قيدُومًا ولا تترددِ
عشــرون عامًا قـــادماتٌ قفْـــزةٌ
"مِــرّيخُ" يَعــلــمُ أنّهــــا للأبعَـــــدِ
«بوراشــدٍ» لايرتضِيْـــــهِ قليلـُنــا
فـتجَــــــلّـدِي وتحَضّرِي لا تجْمُدِي
***
هيــّــا شبــابُ تهيــَّــأوا ِلمُخَطّــطٍ
ُيبنـَىْ على الرقمِيْ وليسَ الأبجَــــدي
هيـّا معــًــا نرسـُــمْ مَعـــالمَ بلـْــدةٍ
هَّبتْ لِـتنـقـلـكم غَــــدًا للأرغَــــــــــدِ
فــرَصُ النهـوض كثيـرةٌ وكبيرة
أفَـهمتُــمُ أنتـم مقــاصِـــد سيـّـــدي؟
***
هيَ ذي «دُبــَـيُّ» مدينــةٌ حَضَـــريّةٌ
تمضي بـ «بمَكرُمة» الجوادِ لِأجْـــودِ
هيـــّا لِنرسُمَ بالشــراكةِ مَعـلمــًــا
فـطُموُحنـا هُـو مِن طمُوح «الفَـرقدِ»
ذاك الهِـــــزَبْرُ المُستفِـــــزُّ لأنجـُـم
يأبى وقوفــًـا عنـــد «بُرقَــةِ ثهمَـدِ»
***
هيَ ذي الكواكبُ أصبَحت في دَربه
كـ«دُبيْ إلى حتّا» يروحُ ويَغتــدي
لا يستـــريحُ الشيـــخُ إلاّ بعـــدَ أنْ
ُينهـيْ بتنميَــــةٍ عَنـــاءَ الفَــدفَــــدِ
فهُــو المُحبُّ لِخضـــرة ولبيئَــــــةٍ
يهفـُـو لها قلبُ السياحة في غَــدِ
***
يــا أيّهَــــــا الآتـِـي إلينَــــا لا تَمـــلّ
فـــدُبيّ للعُـشاق أكبـــرُ مَعبَــــــدِ
وإذا بـ «مَرمُومٍ» مررتَ فقِـفْ ونــا
جِ «بُحَيـرة» ثوبَ اللواعِج تَرتـدِي
***
هِيَ ذي «دبيُّ» بدَتْ عروسةَ عالَـمٍ
فــي غُـنجهــا وتجَمَّـلت للقُــصـَّــدِ
بلبـَــاقــةٍ عرَضت مفـاتنَ حُسنهـا
بالخَـمس قَــد ظهَرت لِطلاّبِ اليَــد
بثـقــافَــــةٍ وتجــــارةٍ ومَعــارض
وسيــاحــةٍ ومَواهبِ المُتــوَقـّـــدِ
***
هيَ ذي «دبيُّ يشُـق» خـُورٌ "قلبَها
يحشـُوهُ عَبْرَ عـَــواصِم بالعـَسجَــدِ
يا مَن شغُـفتم في البــلاد بحبّهـــا
ورأيتمُـــوهــــا للعُيــــون كإثمِــــدِ
سترَون قـــانونا أشــّــــدَّ مُرونة
وتـرونَ وجهَ دبيَّ كالقمَر النـَـدِي
***
«الإكسبُو» هيَ لاحتضانِ مَعارض
ِلمَعارف «سلِكونُ» أرضُ المَوعِــد
وتعـَــدُّ "حتـّـا" لانتعــاشِ تراثِنــا
سِحرُ الجبال هو الجمالَ السَرمدِي
هيـهي دبــيُّ بالإقتصـــَـاد تقَــدَّمي
أنتِ الأمـــانُ وُقـيتِ شــرَّ الحُسـَّـدِ