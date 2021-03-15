هيّا دُبيُّ تفاخَـري بمُحمد

هيّا دبي تفاخري بمحمد

وخذيه قيدُومًا ولا تترددِ

عشــرون عامًا قـــادماتٌ قفْـــزةٌ

"مِــرّيخُ" يَعــلــمُ أنّهــــا للأبعَـــــدِ

«بوراشــدٍ» لايرتضِيْـــــهِ قليلـُنــا

فـتجَــــــلّـدِي وتحَضّرِي لا تجْمُدِي

***

هيــّــا شبــابُ تهيــَّــأوا ِلمُخَطّــطٍ

ُيبنـَىْ على الرقمِيْ وليسَ الأبجَــــدي

هيـّا معــًــا نرسـُــمْ مَعـــالمَ بلـْــدةٍ

هَّبتْ لِـتنـقـلـكم غَــــدًا للأرغَــــــــــدِ

فــرَصُ النهـوض كثيـرةٌ وكبيرة

أفَـهمتُــمُ أنتـم مقــاصِـــد سيـّـــدي؟

***

هيَ ذي «دُبــَـيُّ» مدينــةٌ حَضَـــريّةٌ

تمضي بـ «بمَكرُمة» الجوادِ لِأجْـــودِ

هيـــّا لِنرسُمَ بالشــراكةِ مَعـلمــًــا

فـطُموُحنـا هُـو مِن طمُوح «الفَـرقدِ»

ذاك الهِـــــزَبْرُ المُستفِـــــزُّ لأنجـُـم

يأبى وقوفــًـا عنـــد «بُرقَــةِ ثهمَـدِ»

***

هيَ ذي الكواكبُ أصبَحت في دَربه

كـ«دُبيْ إلى حتّا» يروحُ ويَغتــدي

لا يستـــريحُ الشيـــخُ إلاّ بعـــدَ أنْ

ُينهـيْ بتنميَــــةٍ عَنـــاءَ الفَــدفَــــدِ

فهُــو المُحبُّ لِخضـــرة ولبيئَــــــةٍ

يهفـُـو لها قلبُ السياحة في غَــدِ

***

يــا أيّهَــــــا الآتـِـي إلينَــــا لا تَمـــلّ

فـــدُبيّ للعُـشاق أكبـــرُ مَعبَــــــدِ

وإذا بـ «مَرمُومٍ» مررتَ فقِـفْ ونــا

جِ «بُحَيـرة» ثوبَ اللواعِج تَرتـدِي

***

هِيَ ذي «دبيُّ» بدَتْ عروسةَ عالَـمٍ

فــي غُـنجهــا وتجَمَّـلت للقُــصـَّــدِ

بلبـَــاقــةٍ عرَضت مفـاتنَ حُسنهـا

بالخَـمس قَــد ظهَرت لِطلاّبِ اليَــد

بثـقــافَــــةٍ وتجــــارةٍ ومَعــارض

وسيــاحــةٍ ومَواهبِ المُتــوَقـّـــدِ

***

هيَ ذي «دبيُّ يشُـق» خـُورٌ "قلبَها

يحشـُوهُ عَبْرَ عـَــواصِم بالعـَسجَــدِ

يا مَن شغُـفتم في البــلاد بحبّهـــا

ورأيتمُـــوهــــا للعُيــــون كإثمِــــدِ

سترَون قـــانونا أشــّــــدَّ مُرونة

وتـرونَ وجهَ دبيَّ كالقمَر النـَـدِي

***

«الإكسبُو» هيَ لاحتضانِ مَعارض

ِلمَعارف «سلِكونُ» أرضُ المَوعِــد

وتعـَــدُّ "حتـّـا" لانتعــاشِ تراثِنــا

سِحرُ الجبال هو الجمالَ السَرمدِي

هيـهي دبــيُّ بالإقتصـــَـاد تقَــدَّمي

أنتِ الأمـــانُ وُقـيتِ شــرَّ الحُسـَّـدِ