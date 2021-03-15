«طيران الإمارات للآداب» يعلن أسماء فائزي «الشعر للجميع»

المصدر: دبي - البيان

احتفى مهرجان طيران الإمارات للآداب، أمس، بالطلبة الموهوبين في الأداء الشعري، وتم تكريم الفائزين في مسابقة بنك الإمارات دبي الوطني- الشعر للجميع في حفل توزيع خاص أُقيم في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية. وقد ألقى الفائزون بالمراكز الأولى في كلتا الفئتين، العربية والإنجليزية، أشعارهم على خشبة المسرح أمام جمهور من أولياء الأمور والمعلمين وكبار الشخصيات.

شارك في مسابقة بنك الإمارات دبي الوطني - الشعر للجميع أكثر من 700 مشارك، تنافسوا باللغتين العربية والإنجليزية في فئتين عمريتين، 8 - 13 سنة و14 - 18 سنة. وقد قدم المتنافسون شرحاً موجزاً لقصائدهم المفضلة في عدة جولات تمهيدية، وبلغت المنافسة ذروتها في النهائيات.

مستوى جديد

وقالت أحلام بلوكي، مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، إن «أشياء كثيرة قد تغيرت منذ الإعلان عن الفائزين في مسابقة العام الماضي، لكن مستوى المواهب بين الطلاب قد تطور وهو ما يظهر جَلياً في مسابقة هذا العام. إنه من الرائع أن نتمكن من الاحتفال بهذه المواهب اليوم ضمن الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الجميع».

الجدير بالذكر أن هذه هي السنة الرابعة التي يرعى فيها بنك الإمارات دبي الوطني المسابقة، وقال معاذ بوخش، مدير التسويق التنفيذي، بإدارة التسويق وتحسين تجربة العملاء لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «تحتفي المسابقة بالتقاليد الإماراتية، والتي تتضمن إلقاء الشعر، وكان على المشاركين هذا العام مواكبة التطورات، حيث تنافسوا افتراضياً».

قائمة الفائزين

الفئة العمرية 8 - 13 ، اللغة الإنجليزية: كريستيل زيليا كارنيرو – مدرسة أبو ظبي الهندية، وإيليجا لوفي كاباليرو – مدرسة القديسة مريم الكاثوليكية الثانوية، فرع المحيصنة، وروهيت شيبو – مدرسة جيمس المتحدة الهندية في أبوظبي.

الفئة العمرية 14 - 18 ، اللغة الإنجليزية: هايدن كريستيان فيلاريكو – المدرسة المتحدة الدولية الخاصة، وميا غريب – كلية جميرا، ونوما جوهر – المدرسة الدولية للفنون والعلوم.

الفئة العمرية 13 - 8 ، اللغة العربية: عبد الرحمن ضرغام شعبان من مدرسة جرينفيلد الدولية، وجوانا أبو غانم من مدرسة المواكب الخاصة، فرع البرشاء، ومها أحمد جرك من مدرسة الحكمة الخاصة، فرع الجرف. الفئة العمرية 14 - 18 ، اللغة العربية: جنا تامر عيسى - مدرسة ديرة الدولية، وفاطمة رياض بالهول - مدرسة المواكب الخاصة، فرع الخوانيج. ومحمد عيسى الحمادي - مدرسة الأضواء الخاصة.

2022

سيعود مهرجان طيران الإمارات للآداب في حلة جديدة في دورته القادمة في عام 2022، حيث يُقام بالشراكة مع الراعين المؤسسين، طيران الإمارات وهيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، الهيئة المختصة بالتراث والفنون والثقافة في الإمارة. كما يُقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، رعاه الله.