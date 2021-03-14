«مكتبة الإمارات: موئل المعرفة» فعالية ثرية في «شهر القراءة»

المصدر: أبوظبي - البيان

تتواصل فعاليات شهر القراءة التي تزخر بها الهئيات والمؤسسات الوطنية، تحت شعار «أسرتي تقرأ»، حيث عقد الأرشيف الوطني محاضرتين افتراضيتين بهذه المناسبة، الأولى بعنوان: «مكتبة الإمارات: موئل المتعطشين إلى المعرفة»، والثانية: «الفهرس الإلكتروني لمكتبة الإمارات»، استهدفتا تمتين الروابط بين مكتبة الإمارات والقرّاء، وتسهيل وصولهم إلى مقتنياتها، والاستفادة من مجموعاتها والمصادر والمراجع التي تحفل بها مكتبة الإمارات النموذجية المتخصصة بتاريخ الإمارات، وشبه الجزيرة العربية.

من جهة أخرى، أعلنت الموسوعة الشعرية بمركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي إطلاق مسابقة «أنا أعرف»، التي تنظّمها الموسوعة عبر قناتها الرسمية على منصة تويتر بالتزامن مع الشهر الوطني للقراءة.

وتهدف هذه المسابقة إلى اختبار المعلومات العامة لدى الجمهور، إذ سيتم طرح مجموعة من الأسئلة حول مواضيع متعلّقة بالشعر العربي، وسيتم اختيار 3 فائزين ممن أجابوا بالشكل الصحيح عن كل سؤال، وسيحصل كل فائز على مجموعة قيّمة من الكتب الصادرة عن مشروع «كلمة» للترجمة وإصدارات بقيمة 1000 درهم إماراتي.

وفي الشارقة، ينظم المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، جلستين بمناسبة شهر القراءة، الجلسة الأولى تحت عنوان «أدب الطفل.. تجارب وتحديات»، والثانية، تحت عنوان: «نقد أدب الطفل.. قراءة في الواقع».

كما يستعد المكتب الثقافي والإعلامي لتنظيم ثلاثة برامج، ضمن مشاركات المكتب في فعاليات شهر القراءة، وهي «فارس القراءة»، و«أمي تقرأ لي»، و«قارئ وكاتب».

ندوة

ضمن مشاركتها بفعاليات شهر القراءة الوطني، نظمت هيئة الصحة بدبي، الخميس الماضي، ندوة افتراضية عبر منصة «تييمز» تحت شعار: «دبي تقرأ» استعرضت خلالها التجارب الناجحة لتعزيز القراءة في القطاع الحكومي بإمارة دبي.

وحضر الندوة التي نظمتها إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات بقطاع الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بالهيئة، عدد كبير من موظفي هيئة الصحة بدبي وموظفي الدوائر الحكومية الأخرى بدبي. (دبي - البيان)