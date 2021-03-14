«اتحاد الكتّاب» يهنئ خزام لفوزه بجائزة «توليولا»

المصدر: (دبي-البيان)

هنأ مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات الشاعر عادل خزام عضو الاتحاد لفوزه بجائزة «توليولا» الإيطالية الدولية للأدب عن فرع الشعر، بمجموعته الشعرية «الربيع العاري»، الصادرة عن منشورات المتوسط في إيطاليا والتي تعد تتويجاً لمسيرته الأدبية المتألقة. وأكدت الشاعرة صالحة غابش أمين السر العام في اتحاد الكتاب أن فوز الشاعر عادل خزام بهذه الجائزة دليل على الحضور القوي لشعراء الإمارات دولياً، وأن التيارات الشعرية في دولة الإمارات بتنوعها وتعدد تجاربها تخطو بشكل جيد على صعيد إثبات أهميتها وجديتها.

وأشادت غابش بتجربة الشاعر عادل خزام ومشواره الشعري الذي يعد امتداداً لتجارب شعرية مهمة ورائدة في دولة الإمارات، ونوهت بأهمية تكاتف المؤسسات الثقافية في دولة الإمارات لإبراز الأصوات الإبداعية في الدولة خارجياً، سواء عن طريق الترجمة أو المشاركات الخارجية. جدير بالذكر أن الشاعر عادل خزام من مواليد 1963م، وصدرت له خمس مجموعات شعرية وروايتان وثلاثة كتب في الحكمة والصوفية ودراسات في الفنون إضافة إلى ترجمته لكتب عدة.