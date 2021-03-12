المصدر: الشارقة - البيان

افتتح في الشارقة معرض عروس الإمارات بمركز إكسبو الشارقة تحت رعاية وحضور الشيخة الدكتورة هند بنت عبد العزيز القاسمي رئيسة نادي الإمارات الدولي للأعمال، ويعد معرض عروس الإمارات 2021 الحدث الأهم الذي تنتظره كل عروس مقبلة على الزواج لتلتقي مع نخبة من أهم خبراء ومصممي المجوهرات والأزياء.

وامتاز المعرض هذه السنة بفساتين الزفاف والسهرة مع الكمامات الخاصة بها كإجراء وقائي ضد فيروس كوفيد 19.

كما كثرت بشكل لافت للنظر العارضين للمجوهرات المصنوعة من الفضة المطلية بالذهب الأبيض أو الأصفر الذي يمتاز برخص ثمنه مقارنة مع تصميماته التي لا تختلف عن تصميمات الذهب والماس ،وهذا بسبب ظروف الناس المادية بعد كوفيد 19. معرض عروس الإمارات 2021.