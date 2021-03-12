أمسية شعرية ضمن فعاليات جائزة إبداعات المرأة الخليجية

المصدر: الشارقة - البيان

نظم المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أمسية شعرية ضمن فعاليات حفل تكريم الفائزات بجائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية في دورتها الثالثة، عبر تطبيق زووم، شاركت فيها من المملكة العربية السعودية د.مها العتيبي، ومن سلطنة عمان الشاعرة رقية الحارثية، ومن الإمارات الشاعرة أمل السهلاوي، وأدارت الجلسة الشاعرة شيخة الجابري.

وكانت البداية مع الشاعرة د.مها العتيبي من المملكة العربية السعودية والتي ألقت خلال الأمسية قصائد هي «مبتدأ» و «سواع الوجد» و«تفاصيل الحياة» و «يا فاتح الوعد»و«مقام» و «لهفة الباب»، يذكر أن العتيبي هي إحدى الفائزات بجائزة المرأة الخليجية في هذه الدورة عن ديوانها «اشدد بكفك احلامي..فقد أصل».

كما ألقت الشاعرة رقية الحارثية من سلطنة عمان وصاحبة ديوان «قلب آيل للخضرة» قصيدة وطنية بعنوان «وارتد بصيراً» و«نهران من الحب» و قصيدة للأم بعنوان «أمي»، كما ألقت الحارثية قصيدة أخرى أهدتها لوالدها وتحمل عنوان «في جيب أبي»، يذكر أن الحارثية إحدى الفائزات في الجائزة في مجال الشعر عن عملها «قلب آيل للخضرة».

واختتمت الأمسية بقصائد الشاعرة أمل السهلاوي من دولة الإمارات وصاحبة ديوان «كان عليّ أن أؤجلك» وقدمت عدة قصائد منها قصيدة تتناول ذكريات الطفولة والصبا.. وقصيدة أخرى بعنوان «وصايا إلى أمي».

وشارك في الحضور رئيس المكتب الثقافي والإعلامي صالحة غابش وعدد من المهتمات بالشعر واختتمت الأمسية بتوجيه الشاعرات للشكر والامتنان لوجود منصة شعرية تجمعهن لإلقاء قصائدهن في ظل الظروف الراهنة.