عادل خزام يحصد جائزة عالمية في الشعر

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن في إيطاليا أمس عن فوز الشاعر عادل خزام أحد أبرز شعراء جيل الحداثة في الإمارات، بجائزة «توليولا» الإيطالية الدولية للأدب عن فرع الشعر والتي مُنحت ميدالية التميز الثقافي العالي من قبل الرئيس الإيطالي السابق (جورجيو نابوليتانو).

ونقلت وسائل إعلام إيطالية عن اللجنة المحكمة للجائزة إنها اعتمدت هذا العام على التنافس بصيغة الكتاب مع مساواة غير الإيطالي بالإيطالي، مشيرة إلى أنه تم منح المحكمين الثقة لتحكيم الأعمال مباشرة دون الحاجة لترجمتها ومناقشتها مع هيئة عليا.

ونال الشاعر عادل خزام الجائزة عن مجموعته الشعرية «الربيع العاري»، الصادرة عن منشورات المتوسط في إيطاليا والتي اعتبرها كثيرون من أهم المجموعات الشعرية العربية التي صدرت حديثاً، كما اعتبرها الناقد أنطوان أبوزيد بمثابة (مانيفستو اليباب العربي شعريا) كونها تقرأ في تحولات الإنسان العربي وتخوض في تفاصيل السؤال الثقافي والفلسفي الذي يؤرق هذا الإنسان مع التمسك بثيمة الحب كجوهر حقيقي لإضاءة حزن العالم.

ملحمة شعرية

تقع قصيدة «الربيع العاري» في نحو 70 صفحة وأكثر من الكتاب بما يجعلها ملحمة شعرية مطولة استطاع خزام أن يرسخ فيها مفهوم البنائية النصية وأن يؤسس لمعمار فني في الأسلوب والشكل والمعنى وبلغة شعرية مشحونة بثراء المفردات والتراكيب والاشتقاقات التي يمتاز بها خزام في جميع كتاباته النثرية والشعرية.

حيث صدرت له من قبل خمس مجموعات شعرية وروايتان وثلاث كتب في الحكمة والصوفية ودراسات في الفنون إضافة إلى ترجمة متميزة لكتاب «سيرة حياة البوذا». ونال خزام الذي ينتمي إلى جيل الثمانينيات في الإمارات جوائز أدبية مختلفة وترجمت أعماله إلى لغات عدة، ونالت روايته المترجمة «الحياة بعين ثالثة» الختم الذهبي للكتب المتميزة وترشحت لجائزة إيريك هوفر للنشر المستقل في الولايات المتحدة الأمريكية. إضافة إلى جوائز أخرى نالها في موسيقى مسرح الطفل.

انتصار الشعر

وفي اتصال لـ«البيان»، عبر عادل خزام عن سعادته لانتصار الشعر اليوم وأخذه المكانة التي يستحقها. مؤكداً أن الإمارات تضم نخبة من أبرز الشعراء الذين يكتبون القصيدة الحديثة بروح عالمية.

كما أن هذا الفوز يعد تتويجاً لمسيرة طويلة من الانفتاح الثقافي الذي عرفته الإمارات بما جعلها أرضاً خصبة للإبداع الأدبي. مشيراً إلى أنه يستعد حالياً لإصدار مجموعة شعرية جديدة سيكون موضوعها (الحب) كما انتهى مؤخراً من عمل شعري فني مشترك مع الفنان التشكيلي الإماراتي محمد كاظم.

وتترأس لجنة تحكيم وتنظيم جائزة «توليولا» الشاعرة الإيطالية كارمن موسكليريو، وتولى تحكيم فرع اللغة العربية هذا العام الشاعر السعودي رائد الجشي، وبالإضافة إلى فوز عادل خزام الذي أعلن عنه في موقع الجائزة على الانترنت، فاز أيضاً هذا العام شعراء من كل لغات العالم، وضمت قائمة الفائزين العرب كلاً من مناهل السهوي وأمل إسماعيل وميسون الإرياني وأحمد قران الزهراني.