الكشف عن تفاصيل «أيام الشارقة التراثية» الاثنين

المصدر: الشارقة - البيان

ينظم «معهد الشارقة للتراث» مساء يوم الاثنين (15 مارس) في مركز فعاليات التراث الثقافي – البيت الغربي بمنطقة المريجة، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 18 من «أيام الشارقة التراثية»؛ الحدث الفني والثقافي الذي يحتفي بتراث المنطقة والعالم، ويقدم تقاليده وأزياءه وفنونه لمجتمع وزوّار دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

ويشهد المؤتمر حضور ومشاركة كل من الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، رئيس اللجنة العليا لأيام الشارقة التراثية؛ وعائشة غابش، المنسق العام لأيام الشارقة التراثية وممثلين عن القيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

ويكشف المؤتمر موعد انطلاق الحدث وضيوفه لهذا العام، وأبرز فعالياته وأنشطته الإبداعية، وما سيقدمه للجمهور من عروض فنية وشعبية وفعاليات جديدة تنقل تراث وتاريخ ثقافات العالم للجمهور.

وتعد «أيام الشارقة التراثية» احتفالية تراثية وثقافية ينظمها سنوياً «معهد الشارقة للتراث»، للاحتفاء بالمظاهر التراثية والثقافية من عادات وتقاليد أصيلة متوارثة في المنطقة والعالم.