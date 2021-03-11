القراءة «كنز» في مركز راشد لأصحاب الهمم بدبي

المصدر: دبي ـ غسان خروب

تحمل دبي لواء المعرفة منذ سنوات طوال، فمشهدها الثقافي ثري، وقائمة فعالياتها الثقافية والإبداعية طويلة، وها هي «دانة الدنيا» تفتح قلبها في شهر القراءة أمام الجميع، وأولئك الذين اتخذوا من الكتاب رفيقاً و«خير جليس» لهم، وفي زواياها وأروقتها تتوزع فعاليات القراءة، إيماناً بأهميتها، وتطبيقاً لما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «المجتمع القارئ هو مجتمع متحضر، ومن يدعم القراءة يدعم صناعة الحضارة، ويدعم اقتصاد معرفة، ويدعم بناء أجيال تبني مستقبل الإمارات».

وكذلك هي دبي التي دعمت القراءة بمشاريع ومبادرات عديدة، بدءاً من مشروع «تحدي القراءة العربي» وليس انتهاءً بفعاليات عديدة، يشكل الكتاب عمودها الفقري، وفي شهر القراءة تتمدد الفعاليات التي تحتضنها دبي، حيث يتسابق الجميع إلى تلبية نداء القراءة، وإتاحة الكتاب أمام الجميع ليكون بوابة للمعرفة.

مساهمات

أصحاب الهمم، لم يكونوا خارج نطاق الدائرة، فقد كانت لهم مساهماتهم في دعم شهر القراءة، وها هم أبناء مركز راشد، قد أطلوا، أمس، على الملأ مع الكتاب، الذي أفرد له مركز راشد لأصحاب الهمم، غرفة خاصة، امتلأت رفوفها بعشرات الكتب، ليأتي افتتاحها بالتزامن مع إطلاق المركز لحملة «كنز القراءة» التي جاءت من باب «إدراك أهمية القراءة والدور الذي تلعبه في تحفيز قدرات أصحاب الهمم»، وفق ما قاله الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، العضو المنتدب لمركز راشد لأصحاب الهمم لـ«البيان»، حيث أضاف: «تتيح لنا القراءة أمام أصحاب الهمم فتح نوافذهم، ليطلوا منها على العالم، وليبحروا في تفاصيله، ومن هنا جاءت هذه الحملة التي ندعم من خلالها فعاليات شهر القراءة».

عندما تلج مكتبة مركز راشد الجديدة، فأول ما يصادفك هي كلمة «اقرأ»، بكل ما تحمله من ثقل معرفي، وعنها تقول مريم عثمان، المدير العام لمركز راشد لأصحاب الهمم لـ«البيان»: «غرس ثقافة القراءة في نفوس أصحاب الهمم، مهمة يتولاها المركز منذ سنوات، حيث نهدف من وراء ذلك إلى تعزيز تمسكهم بالكتاب، الذي يساعدهم كثيراً على تجاوز تحدياتهم وإعاقاتهم، ويأخذهم نحو مناطق جديدة، قادرة على تعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتساهم في رفع مستواهم المعرفي»، وأضافت: «إنشاء المكتبة في المركز، يمكن القول إنها خطوة تمكننا من اكتشاف مواهب طلبتنا وقدراتهم، وهي خطوة تمكنهم من مواجهة تحديات المستقبل».

حملة

وأطلق مركز راشد لأصحاب الهمم، أمس، العنان لحملته القرائية، بحضور الممثل والمنتج الأمريكي ستيفن سيغال، وعدد من الشخصيات الفاعلة على الساحة الثقافية، والتي يحث من خلالها موظفيه وطلبته على المضي قدماً في دروب القراءة، عبر تخصيص أوقات محددة لهم للنهل من دفتي الكتب الموزعة على رفوف المكتبة الجديدة، التي تضمنت شتى أنواع المعرفة، في ذات الوقت، فتح المركز أبوابه أمام الكاتب شاكر نوري، والذي قام على هامش الفعالية، بتوقيع روايته الأخيرة «الراية العمياء» في أحضان المركز، حيث يسلط الضوء فيها على عالم العميان وما يقابله من عوالم المبصرين.