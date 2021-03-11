ورش موسيقية لـ«دبي للثقافة» بهدف تنمية مهارات الأطفال

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عن برنامج ورش تدريبية موسيقية افتراضية مخصصة للأطفال، داعيةً الصغار من سن 6 إلى 12 عاماً من الإماراتيين والمقيمين وحتى الدوليين للانضمام إلى هذا البرنامج الذي تنظمه على مدى شهر مارس الجاري، ضمن برنامج «دبي للفنون الأدائية»، لتنمية شغفهم الموسيقي والانطلاق في آفاق الإبداع.

منصة

وبالتعاون بين إدارة الفنون الأدائية ومركز الجليلة لثقافة الطفل في «دبي للثقافة»، سيوفر البرنامج الموسيقي منصة لتنمية المواهب الموسيقية الواعدة عبر مجموعة من ورش عمل أسبوعية تخصصية تحت إشراف المؤلف الموسيقي والملحن وعازف الجيتار فراس رضا من مركز الجليلة، حيث ستتوزع هذه الورش على ثلاث فئات عمرية: 6 إلى 8 سنوات، 8 إلى 10 سنوات، 10 إلى 12 سنة. وسيركز البرنامج على استخدام الغناء للتعرف إلى جوانب متنوعة في ثقافة الموسيقى بشكل عام.

وعي موسيقي

وحول الهدف من هذه الورش، قالت فاطمة الجلاف، مدير قسم المسرح، ومدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في «دبي للثقافة»: «حينما يجد الطفل الموهوب الرعاية والاهتمام الكافيين، لن يحدَّ من إبداعاته أي شيء، وسيرتقي في المستوى الفني الاحترافي الذي يمكن أن يصل إليه. فزرع القيم وتعزيز الإبداع والثقافة الفنية بداخل الأطفال لا بد أن يثمرا في شخصياتهم ونتاجهم المستقبلي. وانطلاقاً من خارطة طريق استراتيجيتها المحدّثة، تهدف دبي للثقافة من خلال هذه الورش التدريبية إلى اكتشاف ودعم وتنمية ورعاية مواهب الناشئة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها وحتى خارجها».

محاور

ستركز هذه الورش التدريبية التفاعلية المتخصصة في استكشاف الطاقات والمواهب الموسيقية، على عدد من المحاور التي تشمل الغناء الفردي والجماعي، ودروس الآلات الموسيقية، الموسيقى العربية، الموسيقى الغربية، موسيقى الفولكلور، أهم الموسيقيين البارزين عبر العصور، الموسيقى والغناء، الهارموني والتلوين في الموسيقى.