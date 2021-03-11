«اتحاد كتاب الإمارات» ينظم «تجارب في التمكين الثقافي»

المصدر: رأس الخيمة- وام

نظّم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات فرع رأس الخيمة محاضرة بعنوان «تجارب في التمكين الثقافي»، للدكتور محمد بن جرش، وقدمها الشاعر ناصر البكر.

وتحدث الدكتور محمد بن جرش عن أهمية المؤسسات الثقافية في تفعيل دور المثقفين في المجتمع، مشيراً إلى حجم النتائج التي تتحقق جراء فتح قنوات بينه وبين المتلقي، من خلال نشر نتاجه.

وأكد أهمية التواصل بين الأجيال والاهتمام بالمواهب الإبداعية وتنميتها، لصقل موهبتها وتهيئتها.

وشدد على ضرورة وضع الاستراتيجيات والخطط التشغيلية، التي تنظم عملية تطوير وتنمية الإبداع لدى أفراد المجتمع والاهتمام بالأدباء الشباب.