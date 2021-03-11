«تريندز» يطلق «اقرأ واربح»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق «تريندز للبحوث والاستشارات» مبادرة «اقرأ واربح مع تريندز» تفاعلاً مع شهر القراءة، الذي تحتفي فيه الإمارات في شهر مارس من كل عام بالقراءة من خلال تشجيع المؤسسات والجهات المختلفة على إطلاق المبادرات المتميزة التي تسهم في بناء مجتمع قارئ متسلح بالعلم والمعرفة.

وتستهدف المبادرة تشجيع ثقافة القراءة ونشر المعرفة، وزيادة الوعي بأهميتها في اكتساب المهارات والخبرات المعرفية، باعتبارها ممارسة حياتية يومية لجميع أفراد المجتمع. وتتضمن هذه المبادرة مجموعة من الأسئلة التي تختبر مهارات القراء في المعلومات العامة، حول أفضل الكتب وأكثرها انتشاراً، سواء على الصعيد العالمي أو العربي، والمؤلفين والكُتّاب الأكثر تأثيراً والحائزين جائزة نوبل في الآداب، وأهم المكتبات العربية والعالمية، وغيرها العديد من الأسئلة التي تشجع كل فئات المجتمع على القراءة لمعرفة إجابات هذه الأسئلة. وستتاح الأسئلة على الموقع الإلكتروني لمركز «تريندز للبحوث والاستشارات» باللغتين العربية والإنجليزية، وسيتم توزيع جوائز قيمة على الفائزين ابتداء من الأسبوع المقبل.

وبهذه المناسبة، أكد عمر النعيمي مدير عام «تريندز»، أن إطلاق هذه المبادرة يأتي من منطلق الإيمان الكامل بأهمية القراءة، كونها أحد أهم العوامل الرئيسة في تنمية وعي أفراد المجتمع، وأحد مقومات نهضة الدول الثقافية وتميزها عن غيرها، فضلاً عن كونها تسهم في تنمية المهارات الذاتية والقيادية للأشخاص.