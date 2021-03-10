لوحة نادرة لدولاكروا في مزاد باريسي

المصدر: باريس - أ ف ب

تُعرَض لوحة باستيل للرسام أوجين دولاكروا تعود إلى حقبته الاستشراقية وكان يملكها الرسام إدغار ديغا للبيع في 24 مارس الحالي في مزاد تقيمه «كريستيز» في باريس، على ما أعلنت دار المزادات.

وقدّرت قيمة اللوحة التي تحمل عنوان «عربي بالمرصاد» بما بين 250 ألف يورو و350 ألفاً، وهي بقياس 24 × 31 سنتيمتراً وبدرجات لونية زرقاء وخضراء يتميز بها دولاكروا، وهي في حالة حفظ جيدة. وكانت اللوحة جزءاً من مجموعة إدغار ديغا التي تضم 230 عملاً للفنان. ولم يُعرف هذا العمل حتى الآن إلا من خلال صورة صغيرة بالأبيض والأسود. وتأثر دولاكروا بالشرق بعد رحلته إلى شمال إفريقيا عام 1832. وكتب في مراسلاته بين العامين 1849 و1854 إنه كان يعمل على لوحات تمثّل «العربي بالمرصاد للأسد».

وتمثل لوحة الباستيل هذه صياداً عربياً مسلحاً ببندقية يتسلق الصخور لاصطياد أسد في الجبل. وثمة رسم بالغرافيت عن الموضوع نفسه محفوظ في متحف اللوفر.