«نخلة جميرا» تضيء أكبر نافورة في العالم بالأخضر 17 الجاري

المصدر: دبي - البيان

تستعد «ذي بوينت»، الوجهة المتميزة للحياة العصرية في دبي وتناول الطعام في «نخلة جميرا»، لارتداء اللون الأخضر، إذ تشارك «نافورة النخلة»، الأكبر من نوعها في العالم، و«ذا بالم مونوريل» في مبادرة «العالم يضيء بالأخضر» التي تشارك فيها مئات المعالم والمواقع الشهيرة في 55 دولة حول العالم.

وستضاء نافورة النخلة باللون الأخضر ضمن مشاركتها في المبادرة العالمية، التي أطلقتها هيئة السياحة الأيرلندية في احتفالاتها باليوم الوطني الإيرلندي، حيث ستتراقص أعمدة الماء في النافورة على إيقاعات العرض المسرحي «ريفردانس» الذي ألّف موسيقاه ووضع كلماته بيل ويلان. وينطلق هذا العرض عند الساعة السابعة مساءً، يوم 17 مارس الجاري، على أن يتكرر العرض كل ساعة.