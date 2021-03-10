«كلمات من الغد» في «العويس الثقافية» الأحد

المصدر: (دبي - البيان)

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في دبي، أمسية قصصية افتراضية بعنوان «كلمات من الغد»، وذلك يوم الأحد 14 مارس الجاري، الساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

يشارك فيها أعضاء لجنة تحكيم «مسابقة القصة القصيرة» التي أطلقتها الجامعة الأمريكية في دبي، علي عبيد الهاملي مدير مركز الأخبار في مؤسسة دبي للإعلام نائب رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، والدكتور موسى برهومة، أستاذ الإعلام في كلية محمد بن راشد للإعلام، ونادر مكانسي المستشار الإعلامي في الجامعة الأمريكية بدبي.

حيث سيقرأ كل من: عبدالله داوود علي أحمد، قصة «كسوف شمس». من مدرسة الأهلية الخيرية في دبي. والطالبة ميثاء المري، قصة «ما سنراه في 50 عاماً»، من مدرسة الاتحاد الخاصة في جميرا. والطالب علي محمد درويش علي، قصة «الجمعة التي لا تنسى»، من مدرسة دبي الوطنية ـ فرع الطوار.

وكانت الجامعة الأمريكية في دبي قد أعلنت، أخيراً، نتائج مسابقة «القصة القصيرة» لطلبة الثانوية العامة في مدارس الدولة الحكومية والخاصة باللغتين العربية أو الإنجليزية، تمحورت حول كتابة قصة قصيرة من وحي الخيال بعنوان «الحياة في الإمارات بعد 50 عاماً».

وقد فاز الطالب عبدالله داوود علي أحمد من مدرسة الأهلية الخيرية في دبي بمنحة دراسية لنيله المركز الأول. كما قدمت الجامعة جوائز قيّمة تشجيعية للطلبة الذين حققوا مراكز متقدمة وهم: ميثاء المري ـ مدرسة الاتحاد الخاصة ـ جميرا.

وعلي محمد درويش علي ـ مدرسة دبي الوطنية ـ فرع الطوار. وريم محمود سعد سليم ـ مدرسة الأهلية الخيرية ـ القادسية الشارقة. ومريم علي ـ مدرسة دبي الوطنية. وسوريا غياثري ـ مدرسة جيمس الإنجليزية.