«رحلة الإنسانية» لوحة تعكس نهج دبي في تعزيز حوار الثقافات

المصدر: دبي - البيان

زارت هالة بدري، المدير العام لهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، قاعة «أتلانتس» الكبرى في منتجع أتلانتس النخلة بدبي، للاطلاع على لوحة «رحلة الإنسانية» للفنان البريطاني ساشا جِفري والتي نفَّذها كجزء من مبادرته الخيرية «إنسانية ملهمة»، وتُعدُّ أكبر مبادرة اجتماعية وفنية وخيرية عالمية في التاريخ، إذ دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية بوصفها الأكبر من نوعها في العالم.

وأشارت هالة بدري إلى أن هذه الزيارة تندرج ضمن إطار حرص «دبي للثقافة» على دعم النتاجات الثقافية والإبداعية القيّمة بكل صنوفها، مشيدةً بالطابع الإنساني الذي تتميز به هذه اللوحة والهدف النبيل من وراء تنفيذها، ومؤكدةّ المردود الإيجابي الكبير الذي تلعبه مثل هذه المبادرات الهادفة والمسؤولة في رفد المخزون الثقافي والجمالي والروحي عند أفراد المجتمع، وتحفيز المبدعين وإلهامهم.

وأضافت: «تجسد لوحة رحلة الإنسانية ببعديها الإبداعي والإنساني روح دبي التي تهدف إلى جمع العالم معاً في مكان واحد، ومد جسور الالتقاء بين الثقافات، والتغيير لما فيه خير الإنسانية. وينسجم دعمنا لهذا العمل في دبي للثقافة مع التزامنا تعزيز مكانة إمارة دبي مركزاً عالمياً رائداً لجميع الفعاليات والأنشطة الثقافية والإبداعية، ويواكب أهداف خريطة طريق استراتيجيتنا السداسية الطموحة في دعم المواهب الخلّاقة والاحتفاء بها وإلهامها لمواصلة طريق التميُّز والعطاء».

مبادرة

يمثل ساشا جِفري أحد الرموز الفنية الداعمة للأعمال الإنسانية ومن أشهر الفنانين المعاصرين، وقد أزيح الستار عن لوحته «رحلة الإنسانية» في فبراير 2021. وتهدف إلى تحقيق تغيير إيجابي في حياة الأطفال الأكثر احتياجاً في العالم.