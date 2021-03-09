فارس كرم ضيف الحلقة الثالثة من «Karaoke Carpool بالعربي»

المصدر: دبي - البيان

يلتقي جمهور تلفزيون دبي، مع النجم اللبناني فارس كرم، في الحلقة الثالثة من «Karaoke Carpool بالعربي»، في موسمه الثالث، التي تتخللها مجموعة من المواقف الطريفة والمفاجآت، في شوارع دبي وأماكنها المتعددة.

إضافة إلى العديد من الأسرار التي يكشف عنها للمرة الأولى، من خلال أدائه للعديد من أغانيه الناجحة، على إيقاع لعبة لجنة التحكيم، ومجموعة الأغاني: دخليو، حبك برم، قولي لأبوكي، العكازة، شارع الحمرا، سمع، الغربة، بدنا نولعا، الصحة منيحة، إلى جانب تقديم لأغنية «أبيك» لعبد الله الرويشد، وأغنية «يسمحوا لي الكل»، وغيرها من المواقف.

مع حضور هذا البرنامج مرة أخرى على شاشة تلفزيون دبي، تنتقل برامج المنوعات الفنية إلى مستوى مختلف من الترفيه، على أساس جديد ومبتكر، من حيث الشكل والمحتوى.

ففي بداية كل حلقة جديدة، ينطلق المذيع اللبناني وسام بريدي، قائد سيارة «طوارق» من شركة «فولكس فاغن الشرق الأوسط»، لاصطحاب أحد ألمع نجوم الفن في الوطن العربي، إلى موقع التصوير الجديد من نوعه، حيث ستشمل هذه الجولة الميدانية، اكتشاف الكثير من المواقع الفريدة، مع جرعة عالية من الفكاهة والضحك.

نجاح

يأتي الموسم الثالث من برنامج (Karaoke Carpool بالعربي)، بعد النجاح الجماهيري الذي حققه في الموسمين السابقين، من خلال أرقام المتابعات، والنتائج على شبكات التواصل الاجتماعي، والحسابات الرقمية على مختلف المنصات الرقمية والذكية، تأكيداً على الرؤية الواضحة لتوجه تلفزيون دبي وتقديره لمشاهديه العرب في كافة أنحاء العالم.