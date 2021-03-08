إدارة «البحرين السينمائي» تطلق اسم فريد رمضان على دورته الأولى

المصدر: المنامة - البيان

قررت إدارة مهرجان البحرين السينمائي، إطلاق اسم الروائي والسيناريست البحريني الراحل فريد رمضان، على دورة المهرجان الأولى المقرر لها أن تقام خلال شهر أبريل المقبل.

وأكدت إدارة المهرجان أن وضع اسم الراحل فريد رمضان على دورته الأولى يأتي تكريماً وتقديراً لدوره في مجال الإنتاج السينمائي، حيث قدم العديد من نصوص الأفلام السينمائية كما دعم طوال مشواره العديد من الطاقات السينمائية الواعدة في مملكة البحرين.

وكان اسم الراحل فريد رمضان وقبل تأجيل الدورة الأولى من المهرجان في العام الماضي بسبب انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19) على رأس لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة للمهرجان، قبل أن يرحل متأثراً بتفاقم حالته الصحية المزمنة.

وتتواصل بوتيرة متسارعة التحضيرات لإقامة الدورة الأولى من مهرجان البحرين السينمائي «دورة فريد رمضان» مع تبقي أيام قليلة على غلق أبواب المشاركة في مسابقة المهرجان والمقررة في 15 مارس الجاري.