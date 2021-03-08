جواهر القاسمي تؤكد أهمية الفن في التعبير عن الطموحات

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن نادي سيدات الشارقة، عن الفائزات بجائزة «نون للفنون»، في نسختها الرابعة، والتي تقام برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيس نادي سيدات الشارقة.

جاء ذلك خلال الحفل الافتراضي الذي تم بثه مباشرةً على قناة نادي سيدات الشارقة في اليوتيوب، وافتتح الحفل بكلمة لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، أكدت فيها دعم الشابات المشاركات، وإيمانها بهن وبقدراتهن، وأوصتهن بالاستمرار في الإبداع والتعبير بالفن عن طموحاتهن.

وتابع الحفل عدد كبير من المهتمين والمشاركين، وتم من خلاله تكريم الفائزات، بهذه الجائزة، التي عقدت هذا العام تحت شعار «لأنني أستطيع».

وشهدت النسخة الرابعة، مشاركة 240 فنانة من 25 جنسية مختلفة، جمعتهن أرض الإمارات. وتأهل 36 عملاً فنياً في مجال الرسم والتصوير الفوتوغرافي والفن الرقمي.

وحصدت جائزة المركز الأول، الفنانة سلمى محمد البنا عن رسمتها، التي عبرت من خلالها عن مقاومة الحزن وعدم التواصل الملموس بتبادل المشاعر الصامتة والاستمرار بالحلم. وفازت بالمركز الثاني، الفنانة جوماثي سيفاسوبرامانيان، عن لوحة بعنوان «أخضر». ونالت المركز الثالث، الفنانة فيناتي شاه، من خلال صورة فوتوغرافية، عبرت فيها عن نهج الإيجابية والعزم.