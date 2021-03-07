«القراءة بين الإفادة والهواية» ورشة افتراضية تقدمها إسلامية دبي

المصدر: دبي- البيان

تزامناً مع انطلاق شهر القراءة تحت شعار «أسرتي تقرأ»، تستعد دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع لإطلاق الورشة الافتراضية «القراءة بين الإفادة والهواية»، اليوم، والتي ستقدمها وداد بوشنين، في تمام الساعة 8:00 مساء، وذلك من باب حث وتحفيز المجتمع بمختلف شرائحه وترسيخ ثقافة القراءة كونها عادة يومية أصيلة.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة حمدة أحمد المهيري، مديرة إدارة البرامج المعرفية الإسلامية بالدائرة: إن الورشة الافتراضية تأتي ضمن الفعاليات والبرامج المشتركة مع هيئة تنمية المجتمع في شهر القراءة هذا العام، بصورة تعكس تلاحم الجهات الحكومية، من أجل غرس القيم الإيجابية، والعمل على بناء جيل متسلح بالثقافة والمعرفة عن طريق إحياء الاهتمام بالقراءة ومفاهيمها، واستعادة مكانتها وقدراتها بين أفراد المجتمع الإماراتي.

وأشارت المهيري إلى أن الورشة موجهة للجميع دون استثناء، بهدف الوصول إلى جميع أفراد المجتمع لممارسة القراءة كونها جزءاً من أنشطتهم اليومية، في إطار نشر الفائدة بالوسائل المتاحة، مشيرة إلى حرص الدائرة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.