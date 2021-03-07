«سيدة الكتاب» الأمريكية.. توزع مليون إصدار على الأطفال

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

تقترب جنيفر ويليامز المعروفة بسيدة الكتاب خطوة أخرى من إتمام مهمتها القاضية بتوزيع مليون كتاب، وقد عملت طوال السنوات الثلاث الماضية على جمع كتب جديدة وتقديمها لطلاب المرحلة الابتدائية في بلدة تشاتهام بمقاطعة بنسلفانيا الأمريكية. وعادة ما تنفذ جنيفر مهمتها في يوم محدد من السنة مخصص لعيد ميلاد الدكتور سوس.

ومع أن هذا العام كان أكثر قسوة من الناحية المالية على ويليامز إلا أنها تمكنت من شراء الكتب للأطفال والحفاظ على آمالهم. وأشارت في مقابلة افتراضية عبر موقع «زووم» قائلة: «أريد أن أجد لهم كتاباً يقعون في حبّه وقصصاً رائعة أكثر يواظبون على قراءتها». وقد تمكنت سيدة الكتاب حتى اليوم من توزيع ما يزيد على 36 ألف كتاب في بلدتها منذ بداية رحلتها قبل بضع سنوات مضت.

وتؤكد ويليامز أن قصتها بدأت مع القصص، حيث كانت «أمها تقرأ لها قصة كل يوم حتى موعد ذهابها للجامعة». وفي حين أن كل قصة لا بد أن تنتهي في وقت ما فإن قصة ويليامز لا يبدو أنها ستنتهي قريباً. وتقول إنها قد وزعت عموماً حتى اليوم 46.016 كتاباً. وفي حين تؤمن ويليامز بأن أولئك الأطفال لديهم كتبهم الخاصة في المنزل فهي تعتقد أنها تمنحهم شيئاً جديداً يتعلق بتغيير مستقبلهم، حيث إنها تؤمن بأن القراءة قادرة على فعل ذلك.