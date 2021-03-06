قادة الصحف الخليجية يشاركون بمنتدى السعودية بيت العرب الكبير

المصدر: البيان الإلكتروني

يشارك قادة الصحف الخليجية في منتدى خليجي بعنوان "السعودية.. بيت العرب الكبير"، الذي سيعقد غداً الأحد الساعة 11 صباحا لغاية 1 ظهرا بتوقيت المنامة.

وينظم المنتدى صحيفة "البلاد" البحرينية. ويلتئم المنتدى عن طريق الاتصال المرئي بمشاركة واسعة من رؤساء تحرير الصحف الخليجية ومسؤولي الصف الأمامي بالمؤسسات الإعلامية وقامات عربية من حملة الأقلام والرأي وقيادات بالمجتمع المدني وشخصيات أكاديمية وبرلمانية.

ويهدف المنتدى إلى إعلاء الصوت الخليجي الشعبي للتضامن مع المملكة العربية السعودية استنكاراً لما تتعرض له المملكة العربية السعودية من حملة معادية تمس سيادتها بعد التقرير الأمريكي المجافي للحقيقة من وكالة الاستخبارات الأمريكية والذي خلا من أي معطيات أو أدلة أو براهين تذكر. ويحمل المنتدى عنوان "السعودية.. بيت العرب الكبير".

وتتفصمن محاور المنتدى، تقييم العلاقات الخليجية الأمريكية عموما، والعلاقات السعودية الأمريكية تحديدا، وتأثير التقرير الأخير على هذه العلاقات، دعم موقف الرياض لالتزامها بتنفيذ القانون بشفافية ونزاهة ورفض المساس بسيادة المملكة العربية السعودية بالإضافة الى دور المؤسسات الأهلية في دعم الموقف العربي السعودي.

وأكد 11 قياديا بمراكز رئيس تحرير ونائب رئيس تحرير صحيفة خليجية مشاركتهم بأعمال المنتدى، وهم: رئيس اتحاد الصحافة الخليجية رئيس هيئة الصحفيين السعوديين رئيس التحرير المسؤول بصحيفة البيان الإماراتية منى بوسمرة.رئيس تحرير صحيفة الجزيرة السعودية خالد المالك. رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية أحمد الجار الله. رئيس تحرير صحيفة الرؤية العمانية حاتم الطائي. رئيس تحرير صحيفة الوطن السعودية د. عثمان الصيني. رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية رئيس تحرير سابق لصحيفة الرؤية الإماراتية محمد الحمادي. رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية جميل الذيابي. رئيس تحرير صحيفة الاتحاد الإماراتية حمد الكعبي. رئيس تحرير صحيفة اليوم السعودية عمر الشدي. رئيس تحرير صحيفة الخليج تايمز الإماراتية مصطفى الزرعوني. نائب رئيس تحرير صحيفة النهار الكويتية سامي النصف. إلى جانب مشاركة رئيس تحرير صحيفة البلاد البحرينية مؤنس.

كما سيشارك في المنتدى أعضاء من السلطة التشريعية البحرينية. بالإضافة إلى كتاب ومنظمات مدنية.