تكريم الفائزات بجائزة إبداعات المرأة الخليجية الإثنين

المصدر: الشارقة - البيان

ينظم المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، حفل تكريم الفائزات بجائزة «الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية» في دورتها الثالثة.

وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي، الذي يوافق الاثنين المقبل.

وكانت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، قد أعلنت منذ سنوات عن نشأة الجائزة في احتفالية بمناسبة يوم المرأة العالمي، وذكرت أ. صالحة غابش رئيسة المكتب أن هذه الجائزة هي الأولى من نوعها التي تستهدف المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي.

لذلك تحظى بإقبال من مبدعات الخليج في مجال الكتابة الأدبية حيث تضمنت حقولها: الرواية والشعر والدراسة الأدبية وأدب الطفل، وقد حظيت هذه الدورة بمشاركات من المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ومملكة البحرين ودولة الكويت إضافة إلى الإمارات العربية المتحدة.

ظروف صحية

وقالت: إنه ونظراً للظروف الصحية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، فقد تقرر تنظيم الحفل عبر برنامج «زوم». وأعلن المكتب عن برنامج حفل التكريم الذي سيستمر ليومين، ويتضمن كلمة للشيخة جواهر بنت محمد القاسمي ومن ثم كلمة الفائزات وستقدمها الروائية فاطمة طلال الفائزة بجائزة الرواية من مملكة البحرين. وبعدها تكريم الفائزات وتوزيع الدروع، ومن ثم كلمة المكتب الثقافي والإعلامي.

ثم يفتتح صالون الشارقة الثقافي أبوابه لاستضافة الفائزات، وتبدأ أولى جلساته مع الروائية بثينة العيسى و«حديث عن اللغة العربية الفصحى والتحديات الرقمية»، وتدير الجلسة صالحة غابش رئيس المكتب الثقافي والإعلامي.

بينما سيضم برنامج اليوم الثاني المزيد من جلسات صالون الشارقة الثقافي، وسيتضمن ندوة الموهوبين والتجارب الوطنية لرعايتهم، وستقدمها الفائزتان بجائزة الدراسات: د.صباح عبد الكريم عيسوي من المملكة العربية السعودية، وعائشة الغيص، من دولة الإمارات العربية المتحدة، وستدير الجلسة عائشة عثمان.

أمسية شعرية

بينما سيتم تنظيم أمسية شعرية، ستقدمها الشاعرة د.مها العتيبي، من المملكة العربية السعودية، والشاعرة رقية الحارثية من سلطنة عمان، والشاعرة أمل السهلاوي من الإمارات، وستدير الأمسية الشاعرة شيخة الجابري.

وستمتد فعاليات تكريم الفائزات بجائزة المرأة الخليجية للأسبوع القادم، ضمن جلسات صالون الشارقة الثقافي، حيث سيتم تنظيم ندوة «نقد أدب الطفل وأثره في النصوص الموجهة للطفل»، يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من شهر مارس الجاري، وستقدم الجلسة د.خديجة بنت علي المفرجية من سلطنة عمان، الفائزة في مجال أدب الطفل، عن عملها «ما أجمل التعاون»، ود.فاطمة البريكي الخبيرة التربوية في الطفولة المبكرة، والناقدة د.بهيجة الأدلبي، والكاتبة والناشرة الإماراتية اليازية السويدي، وتدير الجلسة الأديبة نجيبة الرفاعي.

الفائزات بالجائزة

من الجدير بالذكر أنه سبق وتم الإعلان عن الفائزات بالجائزة، ففي مجال الرواية فازت كل من: الروائية بثينة العيسى من دولة الكويت عن روايتها «حارس سطح العالم»، والروائية فاطمة محمد طلال من مملكة البحرين عن روايتها خبايا الماضي.

وفي مجال الشعر فازت الشاعرة رقية الحارثية من سلطنة عمان عن عملها «قلب آيل للخضرة»، والشاعرة د.مها العتيبي من المملكة العربية السعودية عن عملها «أشدد بكفك أحلامي فقد أصل» كما فازت الكاتبة خديجة المفرجية من سلطنة عمان في مجال أدب الطفل، عن عملها «ما أجمل التعاون».

أما في مجال الدراسات الأدبية، فقد فازت كل من: د.صباح عيسوي من المملكة العربية السعودية عن دراستها التي تحمل عنوان: «الموهوبون والكتابة الإبداعية»، وعائشة الزعابي من دولة الإمارات العربية المتحدة عن دراستها «برامج الموهوبين في الكتابة الأدبية بدولة الإمارات».