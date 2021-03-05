«أطفال الشارقة» يعيشون حكايات الموسيقى

المصدر: الشارقة- البيان

نظمت أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، برنامجي«المرح مع الموسيقى»،«وعالم الفنون»، والذي يستهدف الأطفال ضمن الفئة العمرية من 6-12 سنة، من أطفال المراكز والجمهور.

وذلك «عن بعد» عبر برنامج «مايكروسوفت تيمز» حرصاً منها لإبقاء منتسبيها على تواصل دائم بالورش والأنشطة الهادفة، وتماشياً مع الاجراءات الاحترازية والوقائية الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيدـ19).

ففي ورشة «حكايات موسيقية التي تُقام ضمن برنامج «المرح مع الموسيقى» التي تنفذها الملحنة الأوركسترالية الإماراتية إيمان الهاشمي، والتي تهدف من خلالها إلى تعريف الأطفال بالموسيقى بأسلوب فني ومبتكر، وبطرق عملية ومشوقة، لتطوير ذاتهم وتحفيزهم على التفكير الإيجابي، حيث قدمت الهاشمي تعريفاً مبسطاً عن أنواع الآلات الموسيقية مثل: آلات النفخ الهوائية، والإيقاعية، والوترية وغيرها من الآلات.

كما تحدثت عن أبرز الشخصيات الموسيقية حول العالم؛ ومدى تأثرهم بالموسيقى في حياتهم الشخصية والسلوكية والنفسية والاجتماعية منهم الموسيقار: باخ، و موزارت، و بيتهوفن، وشوبان، و رخمانينوف، و فيفالدي»، واختتمت الورشة بأهم الدروس المستفادة من تلك الشخصيات.