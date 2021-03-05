مركز جمعة الماجد ينظم محاضرة في فن الإدارة الرقمية

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث أول من أمس، محاضرة افتراضية عبر المنصة الإلكترونية بعنوان «بناء وإدارة المستودعات الرقمية المؤسساتية بالمكتبات الجامعية: المتطلبات وأفضل الممارسات»، قدَّمها الدكتور أحسن بابوري، اختصاصي المكتبات في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، وقد حضر المحاضرة عدد من المتخصصين والمهتمين بعلم المكتبات والمعلومات من دول عربية عديدة.

هدفت المحاضرة إلى إكساب العاملين في حقل المعلومات القدرة على المشاركة والتخطيط الجيد لبناء مستودعات رقمية ناجحة من خلال جملة من المراحل العلمية والعملية كإعداد السياسات والترويج لثقافة الوصول الحر، وإدارة المحتوى والميتاداتا وحسن اختيار البرامج والتقنيات الفنية اللازمة لذلك.

وقد تطرق الدكتور أحسن خلال المحاضرة إلى أهم متطلبات بناء وإدارة المستودعات الرقمية، وخصوصاً المستودعات الرقمية بالمكتبات الجامعية، وذلك عن طريق تفعيل دور اختصاصي المعلومات في التأسيس والتخطيط والمشاركة في المشاريع الرقمية التي تُعنى بنشر ثقافة الوصول الحر واستخدام المستودعات الرقمية من قِبل أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسات الأكاديمية، كما تناول أُسُسَ اختيار البرمجيات المفتوحة المصدر الخاصة ببناء المستودعات من خلال استعراض جملة من المعايير الواجب توفرها في النظام، مع ذكر أفضل الممارسات لبناء مستودعات رقمية ناجحة.

وخُتمت المحاضرة بجملة من أمثلة المستودعات الرقمية الرائدة والجديدة، وقد عبر المشاركون في آخرها عن إعجابهم بالموضوع من خلال الاستبيان الذي أرسل إليهم عبر المنصة، كما أبدوا تفاعلاً كبيراً من خلال الأسئلة التي طرحوها على المحاضر.