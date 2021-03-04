صدور العدد 167 من مجلة الكلمة

المصدر: لندن - البيان

صدر العدد 167 من مجلة (الكلمة) متضمناً نعي كاتبين من جيل الستينيات هما مريد البرغوثي ومحمد حافظ. وهناك إلى جانب هذين الراحلين استعادة لراحل آخر، هو المستشرق الألماني – فرتز شتيبات – كما يتذكره الكاتب السوداني في أوراقه الألمانية. كما يبدأ بمقالين للناقد الكبير فيصل درّاج حول رواية إلياس خوري:

يقدم في أولهما التباسات ربط القضية الفلسطينية بمعاناة اليهود في الغيتو، بينما يقدم الثاني قراءة مستفيضة تحلل الرواية من منظور يوشك أن يكون متفقاً مع منطلقاتها الإشكالية تلك. كما تنشر قراءة فلسطينية لكتاب أحد المؤرخين الجدد وهو بيني موريس في محاولاته الصعبة للملاحة وسط أنواء المجازر في حرب تأسيس الصهاينة لدولة استيطانهم في فلسطين.

كما يتناول العدد مجموعة من المناسبات والمتغيرات الدولية والعربية. فيقدم مقالاً عن التصوير بين بارت وسونتاج، وترجمته لأحد أبرز الحوارات المعمقة مع المسرحي الفرنسي الكبير كلود ريجي الذي رحل مؤخراً، ومقالة عن متغيرات الاحتجاج في أوروبا وثورة تكشف عن نخر الفساد أحد الديموقراطيات الأوروبية وكيف لا تستطيع التغلب على صدوعه.

كما ينشر العدد دراسة عن سلطة النص الديني عند نصر حامد أبوزيد، وأخرى عن الأسس المعرفية لمشروع عماد عبداللطيف البلاغي، وثالثة عن مشروع السرديات العربية عند سعيد يقطين، ورابعة عن العلاقة بين الجنسين المسرحي والروائي وتفاعلهما في رواية مغربية، وخامسة عن أحدث دواوين الشاعر المصري المرموق أحمد يماني.