مهرجان أفلام السعودية يوليو المقبل

المصدر: الظهران - البيان

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان أفلام السعودية عن إقامة الدورة السابعة خلال الفترة من 1 إلى 7 يوليو 2021م. المهرجان يأتي من تنظيم جمعية الثقافة والفنون بالدمام بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي بالظهران (إثراء) وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.

يستقبل المهرجان مشاركات الأفلام والسيناريو لدورته السابعة ابتداءً من اليوم وحتى نهاية يوم 1 مايو 2021م، ويستقبل المهرجان مشاركات الأفلام الروائية والوثائقية سواء القصيرة أم الطويلة، وكذلك السيناريو الطويل والقصير.

وأشارت إدارة المهرجان إلى أنها ستقوم بإعلان تفاصيل هيكل المسابقة والجوائز الجديدة الذي يستهدف رفع مستوى التنافسية، بالإضافة إلى تفاصيل البرامج التطويرية والإثرائية من خلال مؤتمر صحافي سيتم عقده في الفترة القريبة المقبلة. ويهدف مهرجان «أفلام السعودية» منذ انطلاق دورته الأولى عام 2008م وحتى دورته السادسة 2020م إلى توفير منصة للاحتفاء بالأفلام السعودية وصنّاعها، وعرضها لأكبر شريحة ممكنة من الجمهور، في أجواء سينمائية محفزة.