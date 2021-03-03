«Hello Dubai» غيتار غلين بييري يعزف الأشواق لمدينة السحر

المصدر: دبي ـ غسان خروب

دبي تأسر قلوب ومشاعر كل من يراها ويعيش فيها، خصوصاً من الذين يرتبطون بعلاقة وثيقة مع فنون الجمال والصفاء كالموسيقى، والمغني الأمريكي غلين بييري انضم إلى عشاق دبي الذين تغنوا بسحرها وملامح جمالها، بأغنية خاصة نابعة من القلب، وهو الذي عاش في دبي عقوداً طويلة، استثمرها في تدريس الموسيقى، واكتشاف جمالياتها المختلفة.

«Hello Dubai» أغنية الموسيقي وكاتب الأغاني غلين بييري التي أهداها إلى دبي أخيراً، يعبر من خلالها عن أشواقه للمدينة، التي عاش فيها طويلاً قبل أن يمضي إلى موطنه الأصلي ليستقر فيه، ومنح غلين في الأغنية، وهي من تأليفه وألحانه وإنتاجه، دور البطولة لأوتار الغيتار، الآلة الأقرب إلى قلبه، لتردد مع سحر كلماته وصوته أوصاف جمال دبي، كأيقونة معمارية وحضارية، استطاعت أن تزهر من بين رمال الصحراء.