«زايد للكتاب» تعتمد القائمة القصيرة لفروعها تمهيداً لإعلان الفائزين

المصدر: (أبوظبي - البيان)

اجتمع أعضاء الهيئة العلمية لجائزة الشيخ زايد للكتاب للاطّلاع على تقارير لجان التحكيم ودراسة توصياتها، لاعتماد القوائم القصيرة للدورة الخامسة عشرة، الدورة الأكبر في تاريخ الجائزة من حيث عدد الترشيحات، حيث استقبلت الجائزة 2349 ترشيحاً لعام 2020/‏2021، بمعدل زيادة بلغ 23% بالمقارنة مع عدد الترشيحات خلال الدورة الماضية.

واجتمعت الهيئة بحضور كل من محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وسعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وحضور الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، أمين عام جائزة الشيخ زايد للكتاب، وأعضاء الهيئة العلمية:

الأستاذ الدكتور خليل الشيخ من الأردن، يورغن بوز من ألمانيا، الشاعر والباحث سلطان العميمي من دولة الإمارات العربية المتحدة، المترجم الأردني الألماني مصطفى السليمان، البروفيسور فلوريال ساناغستان من فرنسا، الأستاذ الدكتور محمد أبوالفضل بدران من مصر، الأكاديمي الأردني الأمريكي الدكتور خالد المصري.

والأستاذ الدكتور محمد الصفراني من المملكة العربية السعودية. وقال سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «بدأ العد العكسي للإعلان عن الفائزين في جائزة الشيخ زايد للكتاب هذا العام، ونحن فخورون بالعدد الكبير من الإبداعات الاستثنائية التي استقطبتها الدورة الخامسة عشرة».