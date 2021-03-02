بلقيس نجمة الحلقة الثانية من «Karaoke Carpool بالعربي»

المصدر: دبي - البيان

تحل النجمة بلقيس، ضيفة على جمهور تلفزيون دبي، في الحلقة الثانية من (Karaoke Carpool بالعربي) «كاراوكي كاربول بالعربي»، في موسمه الثالث.

حيث العديد من المواقف الطريفة، والمفاجآت في شوارع دبي ومعالمها المتعددة.

إضافة إلى العديد من الأسرار التي يكشف عنها للمرة الأولى من خلال أدائها للعديد من أغانيها الناجحة، بطريقة لا تخلو من روح الفكاهة والعفوية، على إيقاع حوار الأقنعة، والأسئلة الخاصة بفيروس «كورونا»، ولعبة الألقاب والعلامات، والأغاني: قالوا أشياء، وحياتك يا حبيبي، يا طير الحب، مجنون، ياخي، تعالى تشوف، هذا منو، وغيرها من المواقف التي سيتابعها الجمهور على شاشة تلفزيون دبي.

ويأتي الموسم الثالث من برنامج (Karaoke Carpool بالعربي)، بعد النجاح الجماهيري الذي حققه الموسمان السابقان، من خلال أرقام المتابعات والنتائج على شبكات التواصل الاجتماعي.

والحسابات الرقمية على مختلف المنصات الرقمية والذكية، تأكيداً على الرؤية الواضحة لتوجه تلفزيون دبي، وتقديره لمشاهديه العرب في كافة أنحاء العالم، فمع حضور هذا البرنامج مرة أخرى على شاشة تلفزيون دبي، تنتقل برامج المنوعات الفنية إلى مستوى مختلف من الترفيه، على أساس جديد ومبتكر، من حيث الشكل والمحتوى.

وذلك بعد أن حقق البرنامج الناجح في نسخته الأجنبية، أعلى نسب مشاهدة على مستوى العالم، حيث استقطب بفكرته الفريدة، أكبر وأشهر وأقوى النجوم العالميين، أمثال: مادونا، واللايدي غاغا، وجنيفر لوبيز، وآديل، وجاستن بيبر، وغيرهم...

وفي بداية كل حلقة جديدة، ينطلق المذيع اللبناني وسام بريدي، قائد سيارة «طوارق» من شركة «فولكس فاغن الشرق الأوسط»، لاصطحاب أحد ألمع نجوم الفن في الوطن العربي، إلى موقع التصوير الجديد من نوعه.

حيث ستشمل هذه الجولة الميدانية، اكتشاف الكثير من المواقع الفريدة، مع جرعة عالية من الفكاهة والضحك، ومفاجآت خارجة عن المألوف، لتسجل الكاميرات المرصودة داخل سيارة فخمة، من شوارع دبي، الحدث الجديد من نوعه في عالم البرامج التلفزيونية، بأسلوب لم يشهد له مثيل من قبل في تاريخ الإعلام المرئي العربي.

تبث الحلقة الثانية من برنامج (karaoke carpool بالعربي)، على شاشة تلفزيون دبي، مساء الثلاثاء (02 مارس) الساعة: 22:30 بتوقيت الإمارات، الساعة: 18:30 بتوقيت غرينتش، والخميس (04 مارس) الساعة: 13:00، والجمعة (06 مارس) الساعة: 09:00 صباحاً.

ومرفقاً بالترجمة إلى اللغة الإنجليزية على شاشة قناة «دبي ون»، مساء الخميس (04 مارس) الساعة: 22:00 بتوقيت الإمارات، في الوقت الذي يمكن للمشاهدين متابعة حلقات البرنامج الجديد عبر الموقع الإلكتروني: (www.dmi.ae/‏‏dubaitv)، ومن خلال تطبيق ومنصة آوان الرقمية على الموقع: (www.awaan.ae)، بالإضافة إلى التواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي.