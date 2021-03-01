«مجلس ناشئة الرواق» مبادرة تشرك الأصوات الشابة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي، عن تشكيل مبادرة «مجلس ناشئة الرواق»، التي تهدف إلى تشجيع الحوار مع الأجيال الشابة في الإمارات ودمجهم وتعزيز مشاركتهم في المعارض والمشاريع الفنية والثقافية.

ويتألف «مجلس ناشئة الرواق» من ستة أعضاء تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً، سيعملون بدورهم كمستشارين لرواق الفن، وسيشاركون آراءهم حول المعارض والبرامج والخطط المستقبلية. كما ستتاح لهم فرصة العمل إلى جانب فريق رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي لتنظيم فعالية افتراضية واحدة بالتزامن مع المعرض الجاري حالياً، الأمر الذي سيمكنهم من اكتساب خبرة عملية في تطوير برنامج فني متكامل من مرحلة التخطيط وحتى مرحلة التنفيذ.

وفي هذا الصدد، قالت آلاء إدريس، رئيس مساعد قسم المطبوعات والتربية المتحفية في رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي: «منذ انطلاقة رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي في العام 2014، سعينا جاهدين لتوفير منصة تشجع المجتمع المحلي الشاب على التفكير الإبداعي، وتُمكّنهم من تجربة الفنون بطريقة تعاونية وتفاعلية، والمساهمة في النهوض بالمشهد الفني والثقافي للمنطقة. ويسعدنا أن نتمكن من إحياء «مجلس ناشئة الرواق»، حيث إننا نؤمن أنه من الضروري العمل مع الأجيال الناشئة والترحيب بالأفكار الفتيّة ووجهات النظر الجديدة التي ستشكل مستقبل القطاع الفني في السنوات القادمة».

شروط

ويُشترط على المرشحين أن يكونوا من مواطني أو مقيمي دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً ولديهم اهتمام بالفنون بشكل عام. وعلى المتقدمين الناجحين الالتزام بالمشاركة في اجتماعات افتراضية طوال العام الدراسي وخدمة المجلس حتى أغسطس 2021، مع خيار تمديد خدمتهم لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

ومن جهته قال سيباستيان غروبه، مسؤول المشاركة المجتمعية والتسويق في رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي: «يمثل إطلاق «مجلس ناشئة الرواق» فرصة رائعة تمكننا من فهم نظرة الجيل الشاب وتوجهاته نحو المشهد الفني بشكل عام. وفي إطار التزام رواق الفن في تقديم محتوى ذي صلة والعمل بأفكار عصرية، يتوجب علينا منح الناشئة فرصة مشاركة أصواتهم. نشهد الآن، أكثر من أي وقت مضى، إمكانات كبيرة للعمل في الفضاء الرقمي، كما أثبته نجاح المعرض الافتراضي الذي أطلقناه مؤخراً، ليس من، في، على، أو إلى الخط، وعليه، نحن في حاجة ماسة للقدرات الشابة التي ستساعدنا في مواكبة التكنولوجيا والأساليب الحديثة».

يمكن للراغبين في الانضمام إلى «مجلس ناشئة الرواق» ترشيح أنفسهم أو ترشيح زملائهم من خلال تعبئة هذا النموذج. وبعد مراجعة أولية للطلبات، سيقوم فريق رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي باختيار ودعوة المرشحين لحضور مقابلات افتراضية قبل تحديد ستة أعضاء للانضمام إلى المجلس. ومن المقرر أن يبدأ البرنامج في مطلع شهر أبريل.