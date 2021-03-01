«تكليفات فن جميل» يعرض «ما بين الخلود وتلبّد الغيوم»

المصدر: دبي - البيان

يعلن مركز جميل للفنون، مؤسسة الفن المعاصر في دبي، عن عرضه لفيلم «ما بين الخلود وتلبّد الغيوم»، وهو المشروع الفائز في برنامج فن جميل للتكليفات الفنية الرقمية لعام 2020، للفنان نديم شوفي. حيث تم اختيار مشروع شوفي من قبل لجنة تحكيم ذات خبرة، تتضمن نديم سمّان، القيم الفني لـ «ديجيتال سفير» في معهد كونست فركيه للفن المعاصر في برلين، جينا سوتيلا، فنانة تعيش في برلين وأدواتها الكلمات والأصوات والوسائط الحية، بن فيكرز، الناشر والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في معارض سربنتين في لندن، علاوة على قيمين فنيين من فن جميل.

تجري أحداث فيلم الخيال العلمي في بيئة مستعمرة فضائية على كوكب الأرض، ويستكشف من خلالها مستقبل المدن الذكية، التي تعتمد على أنظمة «مستدامة» مغلقة في مواجهة الأزمات الصحية والبيئية. ومع ذلك، ومن خلال تجارب شخصيتين محوريتين في الفيلم، تصبح ديناميات التحكم واستغلال دورات الحياة البيئية والحياتية، مخططات أولية لتحقيق هذا المستقبل. يمكن مشاهدة الفيلم الذي تبلغ مدته 18 دقيقة حصرياً، من خلال منصة فن جميل الرقمية.

تكليفات

تم إطلاق تكليفات فن جميل في أوائل هذا العام، في نسختها الرقمية، حيث وجهت الدعوة إلى الفنانين المعنيين بالفن الرقمي، للتقدم بعروضهم، من خلال دعوة مفتوحة عبر الإنترنت، جذبت حوالي 200 مشروع، وتم إطلاق العمل الفائز للفنان نديم شوفي، وعرضه عبر الإنترنت، لمدة ستة أشهر على الأقل خلال هذا العام 2021. كما أتاح تكليف عام 2020، فرصة الرصد والتحليل لخبراء تقنيين من معمل عبد اللطيف جميل العالمي للتعليم J-WEL، بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. ففي تجاوب مع موضوع تكليف هذا العام، وهو «الوقت»، وبالتفكير في كيفية تحدّي مفهوم الزمن بالتكنولوجيا والظروف، أتاح التكليف للفنانين، فرصة إعادة التفكير في «الفن الرقمي»، والطرق التي يمكن من خلالها طرح الأسئلة، والتحقيق فيها، وتكوين روابط وخبرات ذات مغزى.

من الجدير بالذكر، أن برنامج فن جميل للتكليفات الفنية، له دور محوري سنوياً في برامج مركز جميل للفنون، حيث يهدف إلى تجسيد أهداف المؤسسة والمركز، والمتمثلة في أن تكون مساحة استكشافية متعددة التخصصات، مكرسة للفنانين والكتاب والباحثين المعاصرين من جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم.

نديم شوفي يعيش في بيروت، ويعمل بشكل أساسي على وسائط الفيديو والرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد والمجسّمات. وهو خريج زمالة «أشغال داخلية» لمؤسسة أشكال ألوان، وعرض أعماله إقليمياً ودولياً في مركز بيروت للفنون، معرض 421 بأبوظبي، مؤسسة الشارقة للفنون، المدرسة الجديدة في نيويورك، وماكاو في ميلانو.