إعلان القائمة القصيرة لمرشحي مسابقة «سوني» للتصوير

المصدر: دبي - البيان

أعلنت المنظمة العالمية للتصوير الفوتوغرافي عن المرشحين النهائيين والقائمة القصيرة للمصورين في مسابقة المحترفين لجوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي للعام 2021.

وتحتفي مسابقة المحترفين في دورتها الرابعة عشرة بنخبة التصوير الفوتوغرافي المعاصر لتكافئ مواهب التصوير من جميع أنحاء العالم عن أعمالهم التي تعكس التميز التقني وتضفي منظوراً جديداً حول الموضوعات الراهنة.

ويجري اختيار الفائز بجائزة «مصور العام 2021» من المجموعة النهائية من المتأهلين في فئة المحترفين، ويعلن اسم الفائز يوم 15 أبريل. واحتفالاً بهذه المناسبة، يعرض برنامج أنتج خصيصًا لتكريم الفائزين، ويقدمه مؤرخ الفنون جاكي كلاين والفنان نيش كومار، عبر المنصات الرقمية للمنظمة العالمية للتصوير الفوتوغرافي في 15 أبريل المقبل.

وتلقى القائمون على المسابقة أكثر من 330 ألف صورة من 220 منطقة للمشاركة في المسابقات الأربع لجوائز 2021 وشاركت في الفئات العشر لمسابقة المحترفين أكثر من 145 ألف صورة، فيما يعد أكبر عدد من المشاركات تشهده المسابقة منذ انطلاقها. وجديد هذا العام هو فئة «مجمل الأعمال»، التي تتيح للمصورين فرصة تقديم صور من مختلف تخصصات ومجالات التصوير، لعرض أفضل لأسلوبهم ومهاراتهم الفنية.

وتشمل المجموعة النهائية لفئات مسابقة المحترفين لجوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي للعام 2021: العمارة والتصميم، والإبداع، ومشاريع وثائقية، والبيئة، والمناظر الطبيعية، ومجمل الأعمال، والبورتريه، والرياضة، وطبيعة صامتة، والحياة البرية والطبيعة.

تصفيات

وتكونت لجنة الحكم التي وقع اختيارها على أعمال القوائم القصيرة في المسابقة الاحترافية من: ناتاشا إيغان، المدير التنفيذي لمتحف التصوير الفوتوغرافي المعاصر، شيكاغو؛ سانيونغ كيم، أمين متحف التصوير الفوتوغرافي في سيول، كوريا الجنوبية؛ أزو نواغبوغو، مؤسس ومدير مؤسسة الفنانين الأفارقة ومهرجان لاغوس فوتو؛ ليندسي تايلور، أمينة مجموعة المقتنيات الفنية بجامعة سالفورد؛ هانا واتسون، مديرة ترولي بوكس؛ ومايك ترو، القيم الفني ومحرر الصور المستقل، ورئيس لجنة الحكم.

وتعليقًا على المتأهلين للتصفيات النهائية والقائمة القصيرة لهذا العام، قال مايك ترو: «لقد أثار مستوى الكمال وقصدية الأسلوب والمعالجات الفنية المدروسة التي وجدناها في مشاريع هذا العام جدلاً وتقديرًا حقيقيًا بين أعضاء لجنة الحكم. فقد ارتقى المصورون إلى مستوى التحديات التي عايشناها خلال عام 2020 وتعمقوا في المشاريع الشخصية واستكشاف قصص مجتمعاتهم المحلية. وآتت جهودهم ثمارها بحق من خلال أعمال بلغت القائمة القصيرة والنهائية وعكست رقياً وجودة لافتة، مما أكسب المسابقة طابعاً خاصاً هذا العام».

جدير بالذكر أن الإعلان عن الفائزين بمختلف فئات جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي، الطلبة والشباب والمفتوحة والمحترفين، للعام 2021 سيكون في 15 أبريل المقبل، من خلال المنصات الرقمية التابعة للمنظمة العالمية للتصوير الفوتوغرافي.