المتحف الرقمي بالفجيرة يحتفي بروّاد الفن الإماراتي

المصدر: الفجيرة ـ البيان

أطلق المتحف الرقمي للفن التشكيلي الإماراتي، التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، عبر منصته الفنية، مبادرة بعنوان «سيرة فنان»، التي تهدف إلى الاحتفاء بالرواد والمبدعين من الفنانين التشكيليين الإماراتيين، وتوثيق مسيرتهم ومنجزاتهم الفنية التي أثرت المشهد الثقافي والفني محلياً ودولياً.

وقال خالد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، رئيس المجلس الاستشاري للمتحف: «إن مبادرة «سيرة فنان» تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للمتحف الرقمي في عام 2021 الرامية إلى إثراء الساحة الفنية الإماراتية ودعم الحراك الثقافي وتعزيز مكانة الدولة كوجهة فنية عالمية، والتي تتماشى مع الرؤية التنموية لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة».

وأكد الظنحاني أن المبادرة التي انطلقت في منتصف فبراير الماضي وتستمر حتى نهاية العام الجاري، بمثابة شهادة تقدير ورسالة وفاء لرواد الفن التشكيلي الإماراتيين الذين سجلوا علامات فارقة في مسيرة الحياة التشكيلية بالدولة وتركوا بصمة في تاريخ الفن التشكيلي.

ومن جهتها، أفادت سلوى آل رحمة، مديرة المتحف الرقمي للفن التشكيلي الإماراتي: «نسعى من خلال هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على أصحاب البصمة الإبداعية في الفن التشكيلي في الإمارات وتعريف الأجيال الجديدة بأعمالهم وإبداعاتهم التي تحكي مسيرة انتمائهم الثقافي والحضاري للوطن العزيز».

وأوضحت أن المبادرة استعرضت خلال الأيام الماضية سير وتجارب نخبة من الفنانين الإماراتيين، وهم: الراحل صالح الأستاد، وعبيد سرور، ومحمد مندي، والدكتورة كريمة الشوملي، وناصر حاجي، مشيرةً أنه سيتم الإضاءة في الأفق القريب على عدد من تجارب الفنانين الإماراتيين الآخرين ضمن إطار المبادرة، والتي يتيح المتحف متابعتها عبر الرابط التالي: https://instagram.com/emirati.art.museum?igshid=17mituvfcgeua.

ولفتت آل رحمة أن «سيرة فنان» لاقت تفاعلاً كبيراً من قبل رواد التواصل الاجتماعي إزاء سعي المتحف لإبراز أعمال الفنانين الذين أسهموا في بناء ونماء حركة الفن التشكيلي في الإمارات واستعراض تجربتهم الإبداعية عبر الفضاء الافتراضي المفتوح، باعتبارهم مكسباً ثقافياً وطنياً يفتخر بهم أبناء الدولة.