مجلس الوزراء الأردني يقر اتفاقية وزارة التربية مع الهيئة العربية للمسرح

المصدر: عمّان - البيان

قرّر مجلس الوزراء الأردني، في جلسته التي عقدها، أخيراً، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم، والهيئة العربيّة للمسرح في الإمارات، وذلك لتنمية دور المسرح في الإطار المدرسي وتفعيله على المستوى الوطني، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات ما بين الجانبين في هذا المجال.

ويأتي هذا القرار تتويجاً وترسيماً لمرحلة جديدة من التعاون بين الهيئة العربية للمسرح ووزارة التربية والتعليم الأردنية الذي انطلق منذ إطلاق الهيئة لمشروع استراتيجية تنمية وتطوير المسرح المدرسي في الوطن العربي عام 2014، وقد شهد هذا التعاون مساهمة كوادر الوزارة في صياغة الاستراتيجية والدليل الشامل للنشاط المسرحي في كافة المراحل الدراسية، كما قامت الهيئة بتأهيل مئات المعلمين والمعلمات في عديد الدورات التي عقدت في الشارقة وفي الأردن.

وأكد الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، إسماعيل عبد الله، أن الهيئة تنظر بكل التقدير للخطوة الأردنية، وأنها ستسعى بكل جدية واهتمام لتحقيق أنموذج إيجابي من الشراكة والإنجاز خدمة للعملية التعليمية في الأردن والوطن العربي، وتأسيساً لتنمية مسرحية شاملة تبدأ من المدرسة.

وأضاف إسماعيل عبد الله أن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالاهتمام بالمسرح المدرسي في الوطن العربي، كانت الهدي الذي أدى إلى الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة بحضور 16 وزارة تربية عربية من بينها الأردنية، والتي تهدف في نهاية خطتها العشرية الأولى (2015 -2025) إلى تحقيق وجود المسرح كمنهاج للطالب في المدرسة، وهو ما تحقق في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث وضعت الهيئة منهاج المسرح المدرسي لكافة الصفوف من 1-12 في العام 2018، ونحن بصدد وضع منهاج للمسرح في مدارس المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (أليكسو)، وكذلك لوزارة التربية والتعليم في السودان، ونتمنى أن تكون الأردن من الدول الرائدة السباقة لهذه الخطوة، خاصة وأن البيئة الصحية متوافرة، وكذلك توفر المؤهلين من خريجي كليات الفنون العديدة في الأردن، حيث لم يعد خافياً على الجميع أهمية المسرح كعلم وكفن في تنمية شخصية الطالب.

ومن الجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم تؤسس لعديد من المشاريع التي ستنبثق عنها في مجالات التأهيل والتخطيط والنشر والمكتبات والنشاطات.