«محمد بن راشد للإسكان» تحتفي بشهر القراءة 2021

المصدر: دبي - البيان

تنظم مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ضمن شهر القراءة 2021، والذي يتزامن مع شهر مارس لكل عام، والذي جاء تحت شعار «أسرتي تقرأ»، عدداً من المبادرات والفعاليات الداخلية تستهدف الموظفين، وتخاطب مختلف اهتماماتهم، وتحفزهم على تطوير عادة القراءة كأسلوب حياة، بحيث تشكل ممارسة يومية أصيلة، وذلك تنفيذاً للسياسة الوطنية التي اعتمدتها الدولة لعشرة أعوام مقبلة بهدف وضع القراءة في صميم العمل الحكومي في الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وقال خالد محمد البناي رئيس قسم الاتصال المؤسسي في إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق بالمؤسسة: إننا أمة اقرأ وهذه المبادرات والأنشطة المتعددة خلال شهر القراءة تنسجم مع الرؤية الطموحة والهادفة التي رسمتها القيادة الحكيمة لتعزيز مفهوم القراءة والمطالعة والمساهمة في عملية التنمية الشاملة، مثمناً حرص القيادة الرشيدة على تنمية الكوادر البشرية وضرورة التسلح بالعلم والمعرفة وإيجاد مجتمع مثقف ومتعلم يحافظ على مكتسبات الوطن ويساعد على نموه وتطوره المستمر.

وأشار البناي إلى أن المؤسسة حرصت على تنظيم مبادرات وفعاليات داخلية تشجع على ثقافة القراءة بين الموظفين، وتعزز من مفهوم الاطلاع والمعرفة، وجعل الموظف قارئاً لواقع جديد ومتغير بهدف إبراز وتحفيز جيل جديد متفوق في مجال الاطلاع والقراءة وشغف البحث والمعرفة والإبداع، وبناء قاعدة معرفية لأفضل الممارسات والقراءات لتطوير الأداء العام للمؤسسة.

موضحاً أن الفعاليات تشمل عرض كتاب إلكتروني يتم تعميمه أسبوعياً على الموظفين لقراءته ومن ثم مناقشته وإبداء آرائهم بمحتوى الكتاب، ونشر أقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر البريد الإلكتروني للموظفين، يؤكد سموه من خلالها أهمية القراءة ونشر المعرفة في إرساء أسس التنمية الحضارية والارتقاء بالأمم، كما سيتم نشر بعض أقوال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عن القراءة.

وطرح مسابقة أسبوعية على الموظفين تحت عنوان «من أنا؟»، تتضمن سؤالاً عن شخصية أدبية عربية.

وستقوم المؤسسة عبر حسابها في «إنستغرام» بنشر مقولة «شارك معنا أفضل كتاب غير لو جزءاً بسيطاً من حياتك»، تشجع من خلالها أفراد المجتمع على المشاركة والتحدي، وسيتم إنشاء مكتبة في مقر المؤسسة.