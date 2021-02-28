كتّاب أبوظبي يعلن عن برنامجه لشهر مارس

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات - فرع أبوظبي، عن برنامجه الثقافي لشهر مارس الجاري، والذي سيبدأ اليوم، وينتهي في الـ 29 من الشهر نفسه، ويبث افتراضياً في الثامنة مساءً كل يوم اثنين، عبر برنامج «زووم»، وجاء البرنامج متنوعاً، ليشمل المحاضرات الثقافية والنقدية والفكرية، إضافة إلى أمسيات متنوعة في مختلف الأجناس الأدبية، ففي الأول من مارس، سيكون رواد الاتحاد على موعد مع «ناشر وكتاب»، حيث يستضيف الفرع هذا الشهر «دار كتّاب» كناشر، أما الكتاب الذي ستدور حوله الجلسة، فهو كتاب في أدب الطفل، يتألف من ستة أجزاء، حمل عنوان «يوميات مشاغب»، ويتحدث في الأمسية جمال الشحي ومحمد خميس، وتديرها هناء الشوابكة، وفي الثامن من مارس، يستضيف الاتحاد القاصة فاطمة المزروعي، للحديث عن تجربتها الإبداعية، ويقدمها نقدياً الدكتور عبد الفتاح صبري، وفي ندوة عن القراءة، تحت عنوان «القراءة كما يجب أن تكون»، يستضيف الاتحاد الدكتور هيثم طه، للحديث عن استخدامات العلوم الدماغية في القراءة، وإيزابيل أبو الهول، للحديث عن المقروء، وطرق الاستفادة المثلى منه، وذلك في 15 مارس، وفي الـ 22 من الشهر نفسه، سينظم الاتحاد ندوة عن البرامج الثقافية المرئي والمسموع نموذجاً، ويتحدث فيها الإعلاميان جمال مطر ومؤيد الشيباني، ويديرها حسين المناعي، ويختتم فرع أبوظبي أمسياته لشهر مارس، بمحاضرة عن الثقافة والاستقطاب الحضاري، يحاضر فيها الدكتور محمد ياسر شرف.

من جانبه، أعرب حارب الظاهري رئيس الهيئة الإدارية لفرع أبوظبي، عن تطلعه إلى نجاح البرنامج، لما يتضمنه من قضايا مهمة، مثل القراءة والثقافة والبرامج الثقافية الإعلامية، والتجارب الإبداعية المحلية، وأكد الظاهري أن مجلس إدارة الاتحاد المؤقت، وأعضاء الهيئات الإدارية في جميع فروع الاتحاد، عازمون دائماً على تقديم ما يليق بالثقافة الإماراتية، وباسم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، الذي سيظل دائماً واجهة ثقافية تواكب التطور، الذي تشهده الدولة في كل المجالات، بفضل قيادتها الرشيدة.