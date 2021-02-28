«نادي الناشرين» يناقش تسويق الكتب المترجمة

المصدر: (الشارقة - البيان)

تستضيف هيئة الشارقة للكتاب، ضمن فعاليات «نادي الناشرين»، المترجمة والمستشارة الدولية للنشر والآداب ومدير دار دوّن مصر فاطمة عباس، والكاتب والمحرر وصاحب دار «إنترلينك للنشر الأمريكي»، مايكل س. مشابك، في جلسة حوارية بعنوان «التسويق وطلب الكتب المترجمة بين العالم العربي والعالمي – مقارنة»، تعقد عند الخامسة عصراً يوم الخميس المقبل.

تأتي الجلسة التي يديرها سيث روسو، مستشار في شركة إديوريتش الدولية للإستشارات، ضمن سلسلة جلسات مفتوحة ينظمها النادي (عن بُعد) عبر تطبيق التواصل المرئي «زووم» عن طريق الرابط التالي:

http:/‏/‏bit.ly/‏37IxFrG حيث يتطرق المتحدثان إلى آليات التسويق في عالم النشر، ووسائل طلب التوكيلات الخاصة بتوزيع الكتب المترجمة، ومقارنة تجربة العالم العربي بغيرها من التجارب العالمية، ومقارنة بين حجم السوق العربي والسوق العالمي في بيع الكتب المترجمة. ويستشرف المتحدثان إمكانية إحداث نقلة نوعية في مجال الترجمة والنشر والتسويق، بناء على التجارب العالمية الناجحة، وخاصة في ظل الحاجة لتكثيف الجهود لتطوير صناعة النشر، على خلفية العوائق التي نشأت بفعل أزمة تفشي وباء كورونا، وتأثيرها في صناعة النشر.