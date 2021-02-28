معلَمان رئيسيان في دبي وأبوظبي بطلا مسابقة تصوير عالمية

المصدر: إعداد: نهى حوّا

فازت صورتان لمعلمين رئيسيين من دولة الإمارات العربية المتحدة، في المسابقة العالمية للتصوير الفوتوغرافي، بعنوان «الخرسانة في الحياة 2020». المعلمان هما: شبكة الجسور على شارع الشيخ زايد المؤدية إلى منطقتي وسط دبي و«سيتي ووك»، وحديقة «دلما العائلية» بأبوظبي.

وقد أفاد موقع مجلة «ذا كونستركشن إندكس» البريطانية عن تقديم أكثر من 100 ألف صورة للمسابقة من قبل أشخاص من أنحاء العالم، غطت ثلاث فئات: البنية التحتية الخرسانية والخرسانة الحضرية والخرسانة في الحياة اليومية.

2011

وشاركت الجمعية العالمية للإسمنت والخرسانة مجموعة الصور الفائزة من مصورين محترفين أو هواة، ممن التقطوا قيمة الخرسانة في كامل مجدها، من المشاهد الحضرية إلى حدائق الألعاب، ومن الهندسة المعمارية الجميلة إلى شبكات النقل الأساسية، حيث حازت عن فئة «فائز محترف في البنية التحتية الخرسانية»، صورة لشبكة الجسور على شارع الشيخ زايد في دبي، التقطها المصور نيشار محمد، الذي قال: «هذه الصورة هي لشبكة الجسور الرائعة على شارع الشيخ زايد بدبي، والذي تم افتتاحها في يناير 2011. فكل يوم تدخل 450 ألف مركبة دبي في المتوسط من الإمارات الأخرى، حيث تستقبل المدينة 40 ألف مركبة في ساعات الذروة الصباحية كل يوم. إنها خرسانة تمكن الناس من إدارة حياتهم اليومية».

جمال

أما صورة حديقة دلما في أبوظبي، فقد نالت فئة «فائز محترف عن الخرسانة في الحياة اليومية»، التقطها المصور كريستوفر كوميسو الذي قال: «التقطت هذه الصورة في حديقة عائلية، افتتحت حديثاً هنا في أبوظبي، حديقة دلما، فيما كنت التقط صوراً في الأنحاء. أخذت صورة لطفل أثناء اللعب داخل متاهة خرسانية فريدة من نوعها، وتلتقط هذه الصورة جمال الخرسانة، وتوضح دورها المهم في جميع جوانب الحياة مثل تربية الأطفال».