أحمد الشافعي: العرب يعتبرون الفنون التشكيلية رفاهية

المصدر: القاهرة - د ب ا

قال الأكاديمي والفنان التشكيلي المصري، الدكتور أحمد الشافعي، إن المجتمعات العربية، لا تزال تنظر إلى الفنون التشكيلية، على أنها نوع من الرفاهية، وإن تلك النظرة لاتزال باقية على الرغم مما تتمتع به الحركة التشكيلية العربية من حضور كبير محلياً ودولياً، وازدهار وتجدد وتفرد، مشيراً إلى أن الفنون التشكيلية العربية، تتميز ببصمتها الخاصة في كل منطقة، وكل بلد، مثل بلدان الخليج العربي، وبلدان شمال أفريقيا ومن بينها مصر، في ظل تطور فكري وتقني يبشر بمستقبل باهر لتلك الفنون.

وحول حاضر ومستقبل الحركة التشكيلية العربية، أوضح الشافعي، وهو من مؤسسي جمعية الفنانين التشكيليين والمصورين بمصر، أنه من المعوقات التي تواجه مسيرة الفنان التشكيلي العربي، عدم الاهتمام بدور الفنون التشكيلية في بناء الشخصية العربية، وبناء مجتمع صحي.

وأضاف أن الفنان العربي يواصل - برغم تلك الظروف - مسيرته في التواصل مع الحركة التشكيلية العالمية، عبر المشاركة فيما يقام من معارض وفعاليات فنية دولية، ويحقق المزيد من التقارب مع تلك الحركة، عبر تبادل الخبرات والرؤى، والإطلاع على ثقافات ومدارس فنية متعددة، وأكد على أن العالم العربي به الكثير من الوجوه التشكيلية العالمية، التي لم يُسلط الضوء عليها.

وبالنسبة لرؤيته لمكانة المرأة في المشهد التشكيلي العربي، قال الشافعي إن المرأة العربية لها دور قوي ومؤثر في المشهد التشكيلي، مع تمكنها من مفرداتها التشكيلية المرتبطة بموروثها في مجتمعها، مع التزامها بالمحافظة على عادات وتقاليد مجتمعها، واستعراض قضاياها بشكل فني وجمالى احترافي، وفي تمكن واقتدار، مشدداً على أن الفن لا يعرف الجنس، وأن الإبداع التشكيلي، هو نتاج لشعور إنساني بحت، متأثراً بثقافة وتقاليد وموروثات وعادات مجتمعه، منطلقاً نحو آفاق أبعد من الحرية اللا محدودة.