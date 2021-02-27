ثلاث فنانات تشكيليات يتحدثن عن إبداعهن في «يوم المرأة العالمي»

المصدر: الشارقة - البيان

احتفاءً بيوم المرأة العالمي، تنظّم هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية جلسة حوارية في الساعة العاشرة من صباح الأربعاء المقبل، تدير الجلسة الإعلامية عائشة الزعابي، وتستضيف خلالها ثلاث فنانات تشكيليات، هن الفنانة السعودية لولوة الحمود، الحاصلة على جائزة روابي من الجمعية السعودية البريطانية في لندن؛ والفنانة الكويتية مي السعد، وهي مؤلفة وتشكيلية شاركت في العديد من المعارض العالمية؛ والفنانة التشكيلية الإماراتية عزة القبيسي المتخصصة في تصميم وصياغة المجوهرات. وتتحدث الفنانات خلال الفعالية التي تقام (عن بُعد) عبر منصة «الشارقة تقرأ»، عن تجاربهن في رحلة الفن والرسم والتصميم، ومسيرة إسهامهن في حركة الفن التشكيلي خليجياً وعالمياً، كما تعرض كل فنانة محطات من سيرتها الذاتية على مستوى الإنجازات وأهم الأعمال والأدوار التي قدمتها في محيطها الاجتماعي.