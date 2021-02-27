«ثقافية الشارقة» تكرم مؤلفي إصداراتها

المصدر: الشارقة - البيان

تنظم دائرة الثقافة بالشارقة سلسلة من اللقاءات التكريمية لمؤلفي إصداراتها لعام 2019_2020، وفق الاجراءات الاحترازية المتبعة، أعلن عن ذلك عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، وقال: تحرص الدائرة سنوياً على تنظيم هذا الحفل للاحتفاء بمؤلفيها وإصداراتهم وشكرهم على ما يقدمونه من جهد بحثي، علمي ومعرفي في نشر رسالة الثقافة والمعرفة، وفق رؤية ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي ينبع من خلال الدور الفاعل الذي تتبناه دائرة الثقافة في الإسهام بالارتقاء بالذائقةِ الفكريةِ والأدبيةِ والفنيةِ، إيماناً بأثرِ الثقافةِ والعلمِ في النهوضِ بالأممِ بفكرٍ ونهجٍ مستنير.

حرص الدائرة

وأضاف: تحرص الدائرة بالاهتمام بالكاتب والكتاب ورعايتهم حتى بعد إصدار كتبهم، وتقوم الدائرة بإصدار ونشر وترجمة هذه الكتب وعرضها في مختلف معارض الكتب العربية والدولية، ويأتي هذا التكريم دعماً لاستمرارية التواصل والتفاعل مع المشهد الثقافي ورفده بالجديد وإثراءً للساحةِ والمكتبةِ الثقافيةِ بإصدارَاتِ المبدعين إماراتيين وعرب من رسائلَ جامعية، ونقد ومسرحٍ، وأدبِ طفلٍ، و فنون وسينما.

وبدأت سلسلة هذه اللقاءات بتكريم ( محمد عبدالله البريكي، محمد نجيب قدورة، الدكتور أكرم جميل قُنبس، عبدالرزاق الدرباس، عزّت عمر)، حيث عبر المكرمون عن شكرهم لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على رعايته للثقافة والمثقفين والإبداع، ثم قدموا شكرهم لدائرة الثقافة على اهتمامها بالكتُاب ومتابعتهم وطباعة إصداراتهم والاستمرار في رعايتهم منذ أكثر من ربع قرن، ثم قرأ المكرمون بعضاّ من نتاجهم الأدبي.