لطيفة بنت محمد: «آرت دبي» يجسّد تميّز الإمارة وقدرتها على تجاوز التحديات

المصدر: دبي- البيان

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عضو مجلس دبي، أن إعلان آرت دبي عن قائمة المعارض الفنية المحدثة يمثل لحظة استثنائية لقطاع الثقافة والفنون في دبي.

جاء ذلك في تغريدات على حساب سموها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث قالت سموها: «يمثل اليوم لحظة استثنائية لقطاع الثقافة والفنون في دبي مع إعلان آرت دبي عن قائمة المعارض الفنية المحدثة، التي تضم 50 معرضاً فنياً من 31 دولة سيشاركون في معرض آرت دبي الفني 2021 الذي سيقام في الفترة من 29 مارس إلى 3 أبريل في مركز دبي المالي العالمي».

وأضافت سموها: «يؤكد هذا الحدث الرائد التزامه بتوفير منصة فعلية للفنانين وصالات العرض من المنطقة والعالم».

وختمت سموها تغريداتها بالقول: «مثل الكثير من القطاعات تأثر القطاع الثقافي بشدة على مدار السنة الماضية ومن خلال إقامة أول معرض فني عالمي بشكل فعلي منذ بداية الوباء من دبي، ما هو إلا تجسيد لروح إمارة دبي التي تتميز بالإصرار والمرونة للتغلب على التحديات وتعزيز مكانة المشهد الثقافي في نسيج مدينة متنوعة ومزدهرة».

وأعلن آرت دبي أمس، عن قائمة المعارض المشاركة في نسخة 2021 من المعرض، مؤكداً التزامه بتوفير منصة حضورية للمعارض والفنانين من مختلف بلدان الجنوب العالمي.

وستنتقل نسخة هذا العام إلى موقعها الجديد في مركز دبي المالي العالمي، ضمن مساحة مشيدة خصيصاً للمعرض، لضمان استيفاء أعلى درجات الالتزام بالإجراءات الاحترازية المرتبطة بجائحة كوفيد 19، ما يوفر بيئةً آمنةً وسليمةً للمشاركين والزوار على حدٍ سواء.

ويقام المعرض بشراكة استراتيجية مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، وستستقبل نسخة هذا العام 50 معرضاً فنياً رائداً في الفنون الحديثة والمعاصرة من 31 بلداً، وذلك لتمثيل تشكيلة متنوعة من الفنانين والأعمال والممارسات، ما يعكس الهوية متعددة الثقافات التي تتميز بها مدينة دبي.

حضور بارز وإلى جانب المعارض القادمة من مراكز الفنون المشهورة والصاعدة من مختلف أنحاء العالم، يمكن للزوار حضور معارض من بلدان الشرق الأوسط وجنوب وشرق آسيا، مثل المملكة العربية السعودية، ولبنان، وفلسطين، وتركيا، والهند، وفيتنام، والفلبين، بالإضافة إلى حضور بارز من مختلف أنحاء القارة الأفريقية، لتضم معارض من مصر، وإثيوبيا، وغانا، وكينيا، والمغرب، وتونس.

كما تشارك عشرة معارض من إمارة دبي، لتعكس النمو المتسارع الذي تشهده الأسواق والساحة الفنية المحلية في الإمارة. قلب نابض وعلق المدير الفني لآرت دبي، بابلو ديل فال، قائلاً: «المعارض الحضورية، هي الروح الحية والقلب النابض لعالم الفن والفنانين، والقطاع الفني هو قطاع عانى – مثل غيره من القطاعات – من الأحداث التي شهدها العام الماضي».

وأضاف ديل فال: «فيما نحاول تلمس طريقنا للخروج من هذه الجائحة، نحن نشعر بالمسؤولية للقيام بكل ما في وسعنا لدعم الفنانين والمعارض ومقدمي الخدمات، الذين يعتمدون على حيوية وديمومة القطاع الفني التجاري».

كما أعلن آرت دبي عن عدد من المبادرات المبتكرة لمعرض 2021، حيث تشمل هذه المبادرات، شراكة تعاونية جديدة مع المعارض المشاركة، لتعتمد أجور المشاركة جزئياً على المبيعات، بالإضافة إلى برنامج المشاركة عن بعد، لتمكين المعارض غير القادرة على المشاركة الحضورية، ومنح التواصل مع الزوار الذين يكتشفون الأعمال الفنية شخصياً باستخدام التقنيات الحديثة.

وسيستوفي المعرض أعلى درجات الالتزام بالإجراءات الاحترازية المرتبطة بجائحة كوفيد 19، مثل تمديد أيام المعرض لستة أيام، وتشييد مساحات مخصصة للمعرض في مركز دبي المالي العالمي، ما يوفر بيئةً آمنةً وسليمةً للمشاركين والزوار، من خلال التحكم بأعداد الزوار من المعرض، بالإضافة إلى الانتفاع من المرافق العديدة الموجودة في مركز دبي المالي العالمي والتي تشمل مجموعة متميزة من المطاعم والأماكن الأخرى.