«كريستيز» تطرح للبيع عملاً فنياً رقمياً بالكامل

المصدر: دبي - البيان

بدأت دار كريستيز للمزادات، أمس، مزاداً فريداً لعمل فني رقمي بالكامل مشكل بتقنية «الكولاج»، والذي يعد العمل الأول من نوعه الذي يتم طرحه للبيع في دار مزادات كبرى، مما يمهد الطريق نحو تطور سوق الفن الرقمي.

وسيصبح العمل، المؤلف من 5000 صورة التقطها الفنان الرقمي المعروف باسم «Beeple» على مدار 13 عاماً، أول عمل فني رقمي يحمل رمزاً غير قابل للاستبدال (NFT) يتم طرحه للبيع بهذه الطريقة. ويعد الرمز غير القابل للاستبدال رمزاً رقمياً فريداً يسمح بالتحقق من أصالة العمل الفني الرقمي وملكيته.

وسيتم طرح العمل الذي يحمل عنوان «كل يوم - أول 5000 يوم» بسعر يبدأ بـ 100 دولار أمريكي، حيث سيكون بإمكان المهتمين باقتنائه المزايدة عبر موقع كريستيز الإلكتروني لغاية 11 مارس.

عمل ضخم

وعبّر نوح ديفيس، خبير الفن المعاصر لدى دار كريستيز، عن سرور الدار بالتعاون مع صاحب العمل، «Beeple»، الذي وصفه بأنه «رائد جريء بين الفنانين الرقميين»، كما وصف عمله الفني بأنه «عمل ضخم استطاع تمثيل 13 عاماً من حياة الفنان في عمل واحد، ما يوضح الطبيعة اللامحدودة لهذه الوسيلة الرقمية». وأضاف: «إن الفن القائم على تقنية الرمز غير القابل للاستبدال قد يصبح قريباً قوة محركة أساسية في سوق الفن، ونحن في كريستيز نفخر بكوننا في طليعة هذه الحركة المستقبلية المهمة».

ومن جهته، اعتبر الفنان الرقمي المعروف باسم «Beeple» بأن «التكنولوجيا باتت اليوم قادرة على إثبات الملكية وتحديد الأعمال الفنية الرقمية الأصلية من خلال تقنية البلوك تشين، لذلك أعتقد أننا سنشهد ثورة حقيقية ليس فقط في أسلوب تقديم الأعمال الفنية الجديدة، ولكن أيضاً في اجتذاب جامعي الأعمال الجدد، وأنا فخور للغاية بأن أكون جزءاً من هذه الحركة».

ويشهد سوق الفن الرقمي نمواً سريعاً، حيث نجح «Beeple» واسمه الحقيقي مايك وينكلمان مؤخراً ببيع مجموعة من 20 عملاً مقابل 3.5 ملايين دولار في مزاد.

واشتهر الفنان بتعاونه مع علامات تجارية مثل «أبل» و«سبيس إكس» و«نايكي» و«سامسونج»، بالإضافة إلى تعاونه مع عدد من الفنانين المشهورين كأريانا غراندي، وجاستن بيبر، ونيكي ميناج.

وسيحصل الفائز بالمزاد على ملف العمل الفني متضمناً التوقيع الرقمي للفنان والتفاصيل الإضافية المتعلقة بالعمل، حيث يضمن استخدام تقنية الرمز غير القابل للاستبدال منع نسخ أو تكرار الفن الرقمي، مما يسمح بالحفاظ على قيمته.