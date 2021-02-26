دار السعيد تحفّز إبداع الشباب العربي بجائزة أدبية

المصدر: الشارقة - البيان

تم الإعلان مساء أمس عن إطلاق جائزة دار السعيد الأدبية من خلال مؤتمر صحافي جرى تنظيمه من خلال التواصل المرئي. وتهدف الجائزة إلى دعم وتمكين وتعزيز أدب الشباب في الوطن العربي ونشر نتاجاتهم المتميزة والمساهمة في الحراك الإبداعي والثقافي.

المؤتمر الصحفي الذي أداره من الشارقة الكاتب والباحث الإماراتي الدكتور محمد حمدان بن جرش، عضو مجلس أمناء جائزة دار السعيد الأدبية، كشف عن إطلاق جائزة تستهدف كافة دول الوطن العربي بمبادرة من دار السعيد للنشر والتوزيع ومقرها في جمهورية مصر العربية لتتولى استقبال أعمال الشباب وطباعة الفائزة منها في مجالي الرواية والقصة القصيرة.

وجرى إطلاق الجائزة في إطار تلاقي جهود عدد من الكتاب والأدباء لرعاية ودعم المواهب الشابة في كافة أرجاء الوطن في مجال الراوية والقصة القصيرة وترأس مجلس أمناء الجائزة الكاتبة لمياء السعيد مالك دار السعيد للنشر بمصر ويعاونها من مجلس الأمناء الكاتب والباحث الدكتور محمد حمدان بن جرش والناقد الدكتور هيثم الخواجة والكاتبة فاطمة المزروعي وهم من الإمارات.

وكشفت الجائزة عن فتح باب المشاركة اعتباراً من تاريخ 1-3-2021. على أن يتواصل الاستقبال من خلال البريد الإلكتروني elsaidaward@gmail.com حتى الأول من شهر يونيو المقبل.

شروط الجائزة

وأشارت الجائزة بأنها ستقدم جوائزها من خلال طباعة ونشر الرواية والقصة الفائزة، بشرط أن تكون مكتوبة باللغة العربية الفصحى وبعيدة عن التوجهات السياسية والعقيدية، وألا تقل عن عشرة آلاف كلمة في مجال الرواية، وفي القصة القصيرة يشترط أن تقدم كمجموعة قصصية بعدد عشر قصص على الأقل وألا يقل عدد كلمات القصة الواحدة عن 2500 كلمة، وأن تتميز القصص بالجدة والتميز والابتكار وأن تتميز بالتشويق والإثارة والفائدة، موضحة أن من شروط الجائزة أن تكون خالية من الحشو والأخطاء الإملائية والنحوية وأن تعتمد الجدة والابتكار في الطرح والأسلوب.

وفي بداية المؤتمر أعربت الكاتبة لمياء السعيد رئيس مجلس أمناء جائزة دار السعيد الأدبية عن سعادتها بإطلاق الجائزة التي تفتح الآفاق للإبداع العربي وتقديم أعمالهم في مجال الرواية الناشئة والقصة القصيرة.

وأوضحت بأنه تلاقت رؤى وأفكار أعضاء مجلس الأمناء في طرح الجائزة لتقدم دعماً في النشر والتوزيع للفائزين لتكون بدورها لبنة أساسية في دعم الصرح الأدبي باعتبار أنها تستهدف الشباب العربي.

وأوضحت أن دار السعيد للنشر والتوزيع بمصر ستتكفل بطباعة الأعمال الفائزة بالمراتب الأولى والثانية والثالثة وستمنح الفائز خمسين نسخة مجاناً ولدار النشر حقوق الطباعة والنشر لمدة ثلاث سنوات.

دعم الإبداع

فيما تحدث الكاتب والباحث الإماراتي الدكتور محمد حمدان بن جرش عضو مجلس أمناء جائزة دار السعيد الأدبية عن أهمية الجائزة، مؤكداً أن الجائزة تعد ساحة لدعم الإبداع العربي للشباب من خلال رؤيتها النوعية في عدم تقديمها للمادة بقدر ما هي تقدم الدعم والتشجيع من خلال طرح العمل الأدبي في إصدار.

وفي كلمته أشار الناقد الدكتور هيثم الخواجة عضو مجلس أمناء الجائزة إلى أهمية الجائزة كونها تشجع الشباب على الإبداع في مجال الرواية كما تفتح المجال للاعتماد على الخيال العلمي وفي مجال القصة على التشويق والإثارة والفائدة لتكون الموضوعات والأحداث مساحة للتنمية المتواصلة في هذا المجال الأدبي.

وثمنت الكاتبة فاطمة المزروعي عضو مجلس الأمناء مشاركة الشباب والفتيات من الدول العربية في الجائزة خاصة وأن المجال مفتوح لمن يقل عمره عن أربعين عاماً.